Tiene Biden relaciones rotas con líderes musulmanes y árabes estadounidenses

The New York Times | Osama Siblani, editor de The Arab American News, se ha mostrado crítico con los esfuerzos de la administración Biden para garantizar la paz en Gaza

Nueva York.- A siete meses de la guerra de Israel en Gaza, líderes musulmanes y árabes-americanos dicen que sus canales de comunicación con la Casa Blanca del presidente Biden se encuentran mayormente interrumpidos, dejando a la administración sin un valioso apoyo político debido al significativo cambio en el conflicto de esta semana. El anuncio que hizo Biden de que pausó el envío de 3 mil 500 bombas a Israel y que no ayudará en la invasión por tierra de Rafah fue un enorme cambio en la política de Estados Unidos que los líderes árabes-americanos y musulmanes han exigido durante meses. Aunque los que lo deseaban más desde hace tiempo y consideraban a la administración como un cómplice en una guerra que funcionarios de Gaza dicen que han perecido más de 34 mil personas, argumentaron que no ha sido suficiente. "El anuncio del presidente es tardío y totalmente insuficiente. Necesita pronunciarse contra esta guerra y punto. Eso sería significativo", dijo Abbas Alawieh, uno de los líderes del movimiento Protesta-Vota, en contra de Biden que empezó en Michigan en este año. Prominentes musulmanes y árabes-americanos han concluido que están en desacuerdo con la administración Biden sobre su política exterior, de acuerdo a entrevistas con más de una docena de personas involucradas en las pláticas. Muchos de ellos dicen que están cansados de escuchar que deben votar por Biden simplemente porque el ex presidente Donald J. Trump podría ser peor. La inhabilidad de mantener líneas de comunicación útiles con grupos que representan un bloque vocal aunque pequeño de votantes demócratas representa un problema significativo para la reelección de Biden, tomando en cuenta que es probable que la competencia se decida por un margen estrecho en pocos estados cruciales. Las protestas contra Biden recibieron un apoyo de dos dígitos en algunos estados durante las primarias demócratas, aunque los asesores de Biden consideran que los votantes finalmente verán a Trump como un peligro más grande y que los temas como el aborto, democracia y economía se pondrán por encima de Gaza.