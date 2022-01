Theranos, el escandaloso fraude del que no puede escapar Silicon Valley

The New York Times The New York Times

Nueva York.- En 2016, los fundadores de empresas emergentes cantaron, "Theranos no nos representa, somos mejores", en un video navideño creado por la firma de capital de riesgo First Round Capital. Durante los años siguientes, varios columnistas escribieron que no se debería culpar a Silicon Valley por Theranos. El mes pasado, Keith Rabois, un capitalista de riesgo, dijo en Twitter que los artículos que conectaban a Theranos con la cultura de Silicon Valley contenían "más mentiras que cualquier otra cosa pronunciada por Trump". Los technorati en Silicon Valley y más allá han intentado durante mucho tiempo separarse de Theranos, la empresa de análisis de sangre en Palo Alto, California, que fue expuesta por mentir sobre sus habilidades. Pero el juicio por fraude de la fundadora de la compañía, Elizabeth Holmes, ha demostrado que así como Bernard Madoff era una criatura de Wall Street y Enron representaba los excesos de enriquecimiento rápido de la década de 1990, Theranos y su líder eran en gran medida productos de Silicon Valley. El estribillo habitual decía así: Theranos era más una empresa de atención médica que una empresa de tecnología. Recaudó dinero de familias adineradas y personas ajenas a la industria de la tecnología, mientras que los conocedores vieron a través del bombo publicitario. Pero los testimonios y las exhibiciones judiciales en el juicio de casi cuatro meses de Holmes, que se cerró este lunes cuando un jurado declaró a la empresaria culpable de cuatro de los 11 cargos de fraude, subrayaron crudamente su participación en la cultura de Silicon Valley. Holmes, de 37 años, utilizó la tutoría y la credibilidad de peces gordos de la industria tecnológica como Larry Ellison, cofundador de Oracle, y Don Lucas, un capitalista de riesgo de Silicon Valley, para recaudar dinero de otros. Vivía en Atherton, California, en medio de la élite de Silicon Valley y fue bien recibida en sus círculos. También utilizó el libro de jugadas de la puesta en marcha de la exageración, la exclusividad y el "miedo a perderse" para ganarse a los inversores posteriores. Ella encarnó la cultura del ajetreo de las empresas emergentes optimizando su vida para la máxima cantidad de trabajo. Ella descartó a los "enemigos" y cualquier cosa que interfiriera con su visión de un mundo mejor. Ella repitió la tecno-charlatanería impulsada por la misión. Incluso se vistió como Steve Jobs. Ninguna industria quiere ser juzgada solo por sus peores actores. Y muchos capitalistas de riesgo que escucharon las afirmaciones increíblemente elevadas de Holmes no se enamoraron de ellas. Pero si alguien en Silicon Valley sospechaba de sus afirmaciones, nadie habló públicamente sobre ello hasta que las cosas se fueron al diablo. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar