Texana desafía a Biden por candidatura demócrata

Washington.– La autora de autoayuda Marianne Williamson, cuya campaña para la Casa Blanca de 2020 contó con más extravagantes llamados a la sanación espiritual que apoyo real de los votantes, lanzó el sábado otra candidatura improbable a la Presidencia, convirtiéndose en la primera demócrata en desafiar formalmente al presidente Joe Biden por la candidatura de 2024.

“Estamos molestos por este país, estamos preocupados por este país”, dijo Williamson a una multitud de más de 600 personas en una patada inicial en la capital de la nación. “Es nuestro trabajo crear una visión de justicia y amor que sea tan poderosa que anule las fuerzas del odio, la injusticia y el miedo”.

La antigua asesora espiritual de Oprah Winfrey, de 70 años, debería proporcionar sólo una oposición primaria simbólica, un testimonio de la fuerza con la que los demócratas nacionales están unidos detrás de Biden. Aun así, pellizcó al presidente, un pasajero de Amtrak desde hace mucho tiempo, al realizar su mitin de apertura en la suite presidencial adornada con columnas de mármol en Union Station, el centro ferroviario de Washington.

Biden pronunció su propio discurso desde Union Station justo antes de las elecciones de noviembre pasado, cuando llevó a los demócratas a una actuación sorprendentemente fuerte, instando a los votantes a rechazar el extremismo político y diciendo que “la democracia misma” estaba en juego.

Williamson, cuyos carteles de campaña rojos, azules y negros presentan los lemas duales “Un nuevo comienzo” e “Interrumpir el sistema”, dice que hará campaña en los estados de votación anticipada en el calendario electoral de 2024.

Eso incluye a New Hampshire, que ha amenazado con desafiar un plan respaldado por Biden por parte del Comité Nacional Demócrata para que Carolina del Sur lidere las contiendas de nominación. Los demócratas y republicanos en New Hampshire advirtieron que si Biden se salta las primarias no autorizadas del estado y un rival las gana, ese resultado podría ser vergonzoso para el presidente en ejercicio, incluso si ese retador no tiene ninguna posibilidad real de ser el nominado.

Con un tono desafiante ayer sábado, Williamson denunció a “aquellos que sienten que son los adultos en la sala” y no se toman en serio su candidatura, proclamando: “déjenme entrar”.

“Me he postulado para presidenta antes. No soy ingenua acerca de estas fuerzas que no tienen intención de permitir que nadie en esta conversación se alinee con su agenda predeterminada”, dijo. “Entiendo que, en su mente, sólo las personas que previamente se han atrincherado en el automóvil que nos trajo a esta zanja pueden considerarse calificadas para sacarnos de ella”.

Luke Stowell, de 20 años, músico y estudiante de la American University en Washington que se sentó en la primera fila para el anuncio de Williamson, dijo que “ella tiene un mensaje realmente agradable que incorpora todos los prejuicios y las estructuras sociales que inhiben, creo, mucho de personas a diario”.

Sentado a su lado, el estudiante de derecho de la Universidad Americana de 24 años, Iván Claudio, señaló que, si gana un segundo mandato, Biden tendría más de 80 años cuando deje el cargo y “creo que es motivo de preocupación”.

Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, cumpliría 86 años al final de un segundo mandato. La mayoría de las personas en EU, e incluso la mayoría de los demócratas, dicen que no quieren que el presidente vuelva a postularse, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Se espera que el mandatario anuncie en las próximas semanas que volverá a presentarse. Sus asesores políticos han dicho que no están preocupados por las primarias demócratas, pero que Biden está ansioso por derrotar nuevamente a Donald Trump en las elecciones generales. Dicen que una campaña de 2024 contra otro candidato republicano, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sería muy similar porque los principales republicanos siguen siendo promotores del movimiento “Make America Great Again” de Trump.

Williamson no mencionó a Biden por su nombre en su discurso, y aunque señaló que el hecho de que Trump no fuera reelegido en 2020 evitó que el país “cayera por el precipicio”, también dijo que aún estaba a “seis pulgadas” de hacerlo.

El establecimiento demócrata, e incluso los posibles aspirantes a la Presidencia que podrían haber competido contra Biden desde la izquierda o el medio, están detrás del presidente, lo que demuestra cuán fácil será probablemente su camino hacia la nominación. Incluso si otros demócratas siguen a Williamson en la carrera, el partido no planea realizar debates en las primarias.

Williamson dijo que se oponía a una “mentalidad” de libre mercado y un sistema político corrupto que, según dijo, priorizaba la codicia por encima de todo “como un atomizador de injusticia económica”.

“El pueblo estadounidense ha sido entrenado para esperar muy poco”, dijo. “El pueblo estadounidense ha sido engañado”.

Nativa de Texas que ahora vive en Beverly Hills, California, Williamson es autora de más de una docena de libros y realizó una campaña independiente sin éxito en el Congreso de California en 2014. En 2020, fue mejor conocida por querer crear un Departamento de Paz y argumentando que el Gobierno federal debería pagar grandes reparaciones financieras a los afroamericanos como expiación por siglos de esclavitud y discriminación.