Testimonio de Cohen generaría nuevos problemas legales para Trump

Washington.- El dramático testimonio público ofrecido ante el Congreso de Estados Unidos la mañana del 27 de febrero por parte del exabogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, podría intensificar los problemas legales que enfrenta el mandatario en las investigaciones penales y civiles que lo rodean, afirmaron expertos legales.

El testimonio de Cohen ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes fue un notable reproche personal y político al presidente de parte de un abogado que trabajó para Trump con una gran lealtad durante más de una década.

En su testimonio previamente preparado, Cohen —quien se declaró culpable de mentir al congreso e irá a prisión por sus crímenes— explotó en contra del presidente y lo calificó de “racista”, “estafador” y “tramposo”.

No obstante, expertos legales dijeron que varios de los alegatos específicos de Cohen en su declaración inicial podrían ser relevantes para cuestiones sobre si Trump participó en una conspiración para afectar la elección presidencial de 2016, violó leyes de finanzas de campaña y obstruyó la justicia en un esfuerzo para desviar las investigaciones.

Los expertos advierten que nada de lo que Cohen dijo en su declaración preparada alteró dramáticamente lo que se conoce sobre cualquier caso legal contra el presidente. Las leyes relevantes son complejas y los abogados del presidente han argumentado en repetidas ocasiones que él no las violó. Tal vez más importante, apuntan ellos, existen políticas del Departamento de Justicia que afirman que un presidente no puede ser acusado mientras esté en el cargo.

Aun así, el testimonio de Cohen sacó a la luz nueva información que podría ser relevante para Robert Mueller, el fiscal especial, o para otros fiscales que investiguen casos relacionados con el presidente. A continuación, algunos ejemplos:

Pagos para silenciar a una estrella porno

En su testimonio preparado, Cohen describió a detalle cómo Trump le reembolsó personalmente por el pago de 130.000 dólares hecho a Stormy Daniels, la actriz de cine para adultos cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, para asegurarse de que ella se mantuviera en silencio sobre una aventura amorosa con Trump.

“En febrero de 2017, a un mes de comenzada su presidencia, visité al presidente Trump en el Despacho Oval por primera vez”, dijo Cohen. “El despacho es verdaderamente asombroso, él me mostraba el lugar y señalaba diferentes pinturas, y me dijo algo como ‘No te preocupes, Michael, pronto te entregarán tus cheques de reembolso de enero y febrero. Fueron enviados por FedEx desde Nueva York y tarda un tiempo en pasar a través del sistema de la Casa Blanca’”.

Richard L. Hasen, un profesor de Ley Electoral en la Facultad de Derecho Irvine de la Universidad de California, dijo que los fiscales podrían usar la descripción de Cohen de los pagos por parte de Trump para reforzar un cargo de violaciones a las finanzas de campaña.

“Al grado de que estas fueron contribuciones ilegales a las finanzas de campaña, las cuales fueron reembolsadas y no reportadas, aquí hay más evidencia de que Trump conspiraba para violar las leyes de finanzas de campaña como presidente”, dijo Hasen.

No obstante, destacó que las leyes de finanzas de campaña —las cuales son complejas— requieren pruebas de que una persona violaba las leyes intencionalmente. El testimonio de Cohen no prueba que Trump sabía que los pagos que estaba haciendo eran ilegales —algo que los fiscales tendrían que probar si desean presentar cargos contra el presidente—.

Lo que el presidente sabía sobre WikiLeaks

En su testimonio, Cohen describió un momento en el que él afirma que Roger Stone, uno de los principales operadores políticos de Trump, llamó al presidente para decirle sobre una conversación con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

“Yo estaba en la oficina de Trump cuando su secretaria anunció que Roger Stone estaba al teléfono. Trump puso a Stone en el altavoz”, dijo Cohen. “Stone le dijo a Trump que acababa de hablar por teléfono con Julian Assange y que Assange le había dicho a Stone que, dentro de unos días, ocurriría una filtración masiva de correos electrónicos que dañaría a la campaña de Hillary Clinton”.

Cohen agregó: “Trump respondió algo similar a ‘¿no sería eso genial?’”.

Expertos legales advirtieron que el solo probar que Trump sabía antes de tiempo sobre los planes de WikiLeaks para filtrar documentos dañinos no prueba necesariamente que el presidente o su campaña son culpables de conspiración. Los fiscales tendrían que probar que Trump y la campaña participaron activamente en coordinar con los rusos la distribución de los documentos o que realizaron otras acciones para afectar el resultado de la elección.

La cuestión de los contactos entre WikiLeaks y la campaña de Trump es central para el asunto de si hubo alguna conspiración entre la campaña y Rusia. Se desconoce lo que Trump pudo haber dicho al equipo de Mueller sobre qué, si es que algo, sabía él sobre los planes de WikiLeaks o acerca de contacto entre Stone y Assange.

Peter Zeidenberg, un exfiscal federal, mencionó que si Cohen dice la verdad, y si Trump declaró a Mueller en su testimonio escrito y bajo juramento que no estaba al tanto de algún contacto entre Stone y Assange, eso podría constituir un crimen.

“Cuando mientes en ese contexto, no solo es perjurio, sino que también es obstrucción de la justicia”, dijo Zeidenberg.

Violaciones a las finanzas de campaña por WikiLeaks

El testimonio de Cohen sobre la conversación de Stone con Trump podría también exponer al presidente a más violaciones a las finanzas de campaña, dijo Hasen.

La ley federal prohíbe que las campañas reciban cualquier cosa de valor de parte de entidades extranjeras. La conversación con Stone podría ser usada para ayudar a probar que Trump y su campaña aceptaron con conocimiento de causa ayuda valiosa de parte de WikiLeaks en sus esfuerzos para derrotar a Hillary Clinton durante la campaña presidencial de 2016.

“Si es verdad que Stone estuvo en comunicación directamente con Assange mientras también se comunicaba con Trump y la campaña de Trump, hay potencial para una violación de las leyes de finanzas de campaña que involucran a contribuciones extranjeras”, dijo Hasen.

Rápidamente señaló que los fiscales necesitarían tener más evidencia y no solo la conversación entre Stone y Trump. “Hay muchos otros pasos que podríamos necesitar para concluir que Trump o la campaña de Trump actuaron de manera ilegal respecto a WikiLeaks”.

Torre Trump en Moscú

En su testimonio preparado, Cohen disputó un reporte de hace unos meses de Buzzfeed sobre que Trump lo dirigió explícitamente para mentir al congreso sobre negociaciones para construir una Torre Trump en Moscú —una acusación que podría llevar a cargos penales si es cierta—.

“Trump no me dijo directamente que le mintiera al congreso. Así no es la manera en la que opera”, dijo Cohen.

No obstante, Cohen agregó que el presidente le instruyó de manera implícita que mintiera sobre el trato de Moscú, ya que el propio Trump mintió al respecto y en repetidas ocasiones sobre ello.

“En las conversaciones que sostuvimos durante la campaña, al mismo tiempo en que yo estaba negociando activamente en Rusia para él, me miraba a los ojos y me decía que no había negocio en Rusia y después salía y le mentía al pueblo estadounidense al decir lo mismo. A su manera, me estaba diciendo una mentira”, dijo Cohen.

Expertos legales dijeron que la ley no requiere que los fiscales prueben que Trump explícitamente dijo a Cohen que mintiera al congreso. Sin embargo, también dijeron que cualquier esfuerzo para no dejar claro el momento de las negociaciones sobre el proyecto de construcción podría ser usado como evidencia del motivo en los intentos de armar un caso de conspiración contra el presidente.

“Si vas a armar un caso de conspiración con los rusos, eso va a ser lo más importante”, dijo Zeidenberg.

Conocimieto sobre la reunión de la Torre Trump

Cohen testificó que escuchó por casualidad una conversación que cree prueba que Trump sabía sobre una reunión de campaña entre sus principales asistentes de campaña y personas relacionadas con los rusos.

“Recuerdo a Don júnior [Donald Trump júnior] inclinarse hacia su padre y hablar en voz baja, en la cual yo podía escuchar claramente, y decir: ‘La reunión está programada’. Recuerdo a Trump decir: ‘Muy bien. Avísame’”, dijo Cohen.

El conocimiento del presidente sobre la reunión de la Torre Trump ha estado en el centro de cuestionamientos sobre si su campaña conspiró con los rusos para afectar el resultado de la elección presidencial. Expertos legales dijeron que el testimonio de Cohen podría ser relevante para cualquier caso que Mueller pudiera armar contra Trump.

Violaciones a la ley que rige la beneficencia de Trump

En su testimonio, Cohen mencionó que Trump le dijo que usara recursos de la Fundación Trump para adquirir un retrato de Trump.

“El retrato fue adquirido por el comprador falso por 60 mil dólares”, dijo Cohen. “Trump ordenó a la Fundación Trump, que se supone es una organización de caridad, que devolviera el dinero al comprador falso, a pesar de quedarse con el arte para él mismo”.

Expertos legales afirman que esa podría ser una violación civil de las leyes estatales que rigen la forma en la que operan las fundaciones de beneficencia. La fundación de Trump ya ha sido investigada por sus operaciones, incluidas compras similares de otro retrato.

En diciembre pasado, la fundación anunció que cerraría de manera permanente después de que el fiscal general de Nueva York la acuso de “funcionar como un poco más que una chequera para servir a los intereses políticos y de negocios de Trump”.