El equipo de abogados que defiende a Joaquín Guzmán anunció que apelará el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado este martes 12 de febrero.

El exlíder del Cártel de Sinaloa fue declarado culpable por 10 cargos. Entre sus delitos se encuentran el tráfico de más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos, múltiples sobornos, varios asesinatos y un par de fugas de prisión.

La defensa de Guzmán dijo que los testigos que cooperaban en el juicio estaban usando a ‘El Chapo’ como chivo expiatorio de sus propios crímenes.

"Por supuesto que apelaremos (...) Luchamos un montón. Esto es Estados Unidos, y no importa quién es el defensor, todavía tienes que luchar a muerte. No importa lo que piense la gente, el Gobierno, la defensa. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente", declaró Jeffrey Lichtman, líder del grupo de abogados que defienden al capo.

"Este es un caso que era, literalmente, una avalancha de pruebas. Tanta que apenas podíamos trabajar con ellas, estaban en otro idioma, era muy complicado", afirmó Lichtman.

Cabe recordar que el veredicto del jurado podría poner a Guzmán Loera tras las rejas el resto de su vida.