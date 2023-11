Testifican hijos mayores de Trump por caso de fraude contra su empresa familiar

Eric Trump subió al estrado después de su hermano mayor, Donald Jr, en un caso civil presentado por el fiscal general de Nueva York. Se les acusa, junto con el ex presidente Donald J. Trump, de inflar el valor de los activos empresariales.

Los dos hijos mayores del expresidente Donald J. Trump subieron al estrado en un tribunal de Manhattan el jueves en un caso de fraude civil contra ellos y su padre que amenaza el imperio familiar.

El jueves, Donald Trump Jr. se mostró tranquilo pero a la defensiva, tratando de culpar a los contables de los errores en los estados financieros que un juez ya ha considerado fraudulentos. Su hermano menor Eric se mostró más combativo: reconoció su lugar en el centro de los negocios, pero negó su implicación en los estados financieros.

El juicio determinará las consecuencias para ellos y para su padre. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha pedido que sean expulsados del mundo empresarial neoyorquino y que se les imponga una multa de 250 millones de dólares.

Los abogados de la Sra. James pudieron exponer el jueves aparentes contradicciones e incoherencias en el testimonio de ambos hermanos.

Los abogados demostraron que Donald Trump Jr. había firmado una carta a una empresa de contabilidad en la que decía que no había declaraciones erróneas en los documentos financieros, incluso después de ser alertado de los errores por la revista Forbes. Desestimó la correspondencia como una carta para "cubrirse las espaldas".

Eric Trump -que también trató de culpar de los errores a los contables externos de la empresa- perdió los nervios tras un largo interrogatorio sobre su conocimiento de los estados financieros anuales de la compañía.

"Somos una organización importante, una organización inmobiliaria masiva", dijo, levantando la voz y afirmando que era obvio que la Organización Trump hubiera tenido esos estados financieros.

Siguió insistiendo en que no tenía conocimiento de ellos hace más de 10 años, a pesar de las pruebas que sugerían que participó en conversaciones sobre ellos.

Su testimonio -un mes completo en el juicio- fue el primero de los miembros de la familia Trump. Ivanka Trump, que fue una pieza clave del negocio antes de unirse a su padre en la Casa Blanca, podría testificar la próxima semana. Se espera que el expresidente Donald J. Trump suba al estrado el lunes.

Antes de que comenzara el juicio el mes pasado, el juez determinó que Trump, sus hijos y los demás acusados habían inflado artificialmente el valor de las propiedades, incluidas la Torre Trump y el número 40 de Wall Street. Los abogados del Sr. Trump han apelado esa sentencia, argumentando que las valoraciones son subjetivas y fueron en parte responsabilidad de otros.

Los dos hijos mayores de Donald Trump han pasado sus carreras trabajando en el negocio familiar, y ampliaron sus funciones durante la presidencia de su padre, con Eric Trump dirigiendo las operaciones diarias de la Organización Trump. Los dos hombres tienen papeles y personalidades diferentes.

El caso difiere de otros desafíos legales a los que se enfrenta el ex presidente. Se trata de un caso civil, no penal. No hay jurado; el juez que supervisa el caso determinará el resultado. Y aunque los hijos de Trump podrían haberse acogido a la Quinta Enmienda para no responder a las preguntas, hacerlo habría sido arriesgado: en un caso civil, un jurado o un juez pueden hacer una suposición negativa cuando un acusado se niega a declarar. Lea sobre las diferencias.

Desde que el juicio comenzó el 2 de octubre, el ex presidente ha sido un elemento fijo en la sala del tribunal y fuera de ella, incluso haciendo declaraciones que el juez del caso, Arthur F. Engoron, dijo que violaban una orden de silencio que prohibía a Trump atacar al personal del tribunal. He aquí un vistazo a los momentos clave en el caso hasta ahora.