Testifica hija de Hunter Biden en juicio por armas

Associated Press | Naomi, a la izquierda, al salir de la corte The New York Times | Naomi Biden Neal, izquierda, esperaba reforzar la afirmación de su padre de que estaba trabajando duro para dejar su adicción al crack, la cocaína y el alcohol en 2018

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Wilmington, Delaware.- Naomi, la hija de Hunter Biden, testificó ayer en su juicio federal por armas sobre visitar a su padre mientras estaba en un centro de rehabilitación de California, y les dijo al jurado que parecía estar mejorando en las semanas previas a comprar el revólver en 2018. “No había visto a mi padre en mucho tiempo y sabía que estaba en un centro de rehabilitación allí. Él se acercó”, dijo al jurado en voz baja, explicando que se conocieron en una cafetería, junto con su “entrenador sobrio”. Cuando la sacaron del estrado, hizo una pausa para abrazar a su padre antes de salir de la sala del tribunal. La defensa comenzó a llamar a testigos poco después de que los fiscales federales concluyeran su caso. El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, comenzó llamando a otro empleado de una tienda de armas que estaba allí cuando se compró el arma, lo que generó dudas sobre lo que consideró inconsistencias en el formulario. También cuestionó al dueño de la tienda que permitió que se realizara la venta utilizando el pasaporte de Hunter, aunque no incluía una dirección como se requería. Luego llamó a la hija de Hunter. En octubre de 2018, el mes en que Hunter Biden compró el arma, Naomi viajó de Washington a Nueva York en la camioneta de su padre para trasladar las pertenencias de su novio. Hunter condujo el Cadillac de Joe Biden a Nueva York más tarde ese mes para recuperar su camioneta, dejando el Cadillac con Naomi. Ella dijo al jurado que no vio ninguna parafernalia de drogas ni evidencia de uso de drogas. “Parecía genial. Parecía esperanzado”, dijo. Pero los fiscales le mostraron a Naomi mensajes de texto en los que él no le respondió durante horas después de que ella le envió un mensaje sobre cambiar de auto. A las 2 A. M., Hunter le envió un mensaje de texto a Naomi preguntándole dónde estaban las llaves de su camioneta y si su novio podía reunirse e intercambiar vehículos. “¿Ahora mismo?” ella respondió. “¿Sabes qué estaba haciendo tu padre a las dos de la madrugada y por qué te pedía el coche entonces?” preguntó el fiscal Leo Wise. “No”, dijo ella. Wise le leyó un mensaje de texto de esa época, donde ella respondió: “Lo siento mucho, papá, no puedo soportar esto”. Cuando el tribunal hizo una pausa para almorzar, y mientras Hunter Biden se preparaba para irse, hizo un gesto hacia la primera fila que estaba llena de miembros de su familia, incluida la primera dama Jill Biden, quien viajó de regreso de Francia para el proceso. La primera dama tomó la mano de Hunter y la sostuvo hasta que llegaron a la puerta. Los jurados fueron enviados a casa por la tarde después de que la defensa no tuviera más testigos, y Lowell dijo que estaba sopesando a quién más llamar, aunque anteriormente había dicho que el hermano del presidente, James, subiría al estrado y que estaba en el tribunal. El juicio se reanudará el lunes. Los procedimientos de la semana se han dedicado en gran medida a resaltar la gravedad del problema de las drogas de Hunter Biden a través de testimonios muy personales, todo en un esfuerzo de los fiscales por demostrar que el hijo del presidente mintió en un formulario obligatorio de compra de armas cuando dijo que no estaba usando ilegalmente o adicto a las drogas. Los miembros del jurado escucharon a principios de semana a la ex esposa y a una ex novia de Hunter Biden que testificaron sobre su uso habitual de crack y sus esfuerzos fallidos por ayudarlo a desintoxicarse. Vieron imágenes del hijo del presidente con el torso desnudo y desaliñado en una habitación sucia, y semidesnudo sosteniendo pipas de crack. Y vieron un vídeo de su crack pesando en una báscula. PUBLICIDAD