Terminan en Uvalde funerales de las víctimas de masacre

Uvalde— Desde la iglesia católica del Sagrado Corazón, el camino hacia el descanso eterno es un viaje de 1 milla por Fort Clark Road hasta el cementerio Hillcrest Memorial. El jueves, Layla Salazar se convirtió en la víctima final de la masacre de la Escuela Primaria Robb en hacer ese viaje. Tenía 11 años. Desde el tiroteo en la escuela del 24 de mayo, 20 familias se han turnado para enterrar a sus muertos. Un patrón incesante de visitas y servicios superpuestos ha dejado al descubierto las corrientes de dolor que atraviesan este pequeño pueblo. Nueve de los niños muertos y dos de sus maestros pasaron por el Sagrado Corazón de camino al cementerio ahora salpicado de montículos de tierra fresca. Una última víctima, Uziyah García, aún debe ser enterrada en su ciudad natal de San Angelo, donde el niño de 10 años pasó sus últimas vacaciones de primavera aprendiendo patrones de pases de futbol americano de su abuelo. Para las familias católicas de esta comunidad mayoritariamente latina, la ruta del cortejo fúnebre comienza en la parroquia del Sagrado Corazón de 114 años de antigüedad; pasa por varios bloques residenciales tranquilos de casas modestas; y luego gira a la izquierda en Lovers Lane para llegar a la entrada arqueada del cementerio. Los repetidos funerales han recorrido el corto tramo del camino, a veces durante 20 minutos, a menudo dos veces en un día, en asuntos solemnes interrumpidos solo por el canto de los gallos que deambulan libremente por el vecindario. El jueves, la procesión de media mañana para Layla Salazar estuvo encabezada por un coche fúnebre plateado que llevaba el ataúd de una dulce niña, blanco y amarillo con girasoles sobre un fondo azul en la tapa. Layla fue recordada por su familia por su amor por el baile, los Dallas Cowboys y el canto, con su padre de camino a la escuela y su madre de regreso. "Sweet Child O' Mine" de Guns N' Roses fue una de las favoritas. Una nota añadida a su homenaje en un memorial en los terrenos de Robb Elementary le aseguró a su padre que ahora estaba cantando la melodía con los ángeles, pero que no se preocupara porque la canción "todavía era nuestra". También era una corredora, y muy rápida, llevándose a casa seis cintas de primer lugar en un día de campo reciente.