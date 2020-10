Termina audiencia de Trump

El ayuntamiento del presidente Trump con NBC ha terminado. Trump fue presionado por la moderadora Savannah Guthrie sobre su respuesta al coronavirus, la Corte Suprema y la inmigración, publicó CNN.

El ayuntamiento del candidato presidencial demócrata Joe Biden en ABC aún está al aire y terminará a las 9:30 p.m. ET.

Los ayuntamientos competidores de Trump y Biden comenzaron a las 8 p.m. ET.

Dice Trump que el IRS lo ha tratado mal y está bajo auditoría

El presidente Trump dijo que está siendo auditado y que ha sido "tratado muy mal por el IRS".

Los comentarios de Trump se hicieron en respuesta a preguntas sobre sus impuestos y por qué aún no ha divulgado sus registros fiscales al público mientras se postula para un cargo.

"El IRS me trata muy mal. Me tratan muy, muy mal. Hay gente de administraciones anteriores. Me tratan muy mal. Pero estamos bajo auditoría. Es muy rutinario en muchos sentidos. Pero nosotros están bajo auditoría. Les gusta cambiar el juego, cambiar las reglas, hacer todo ", dijo Trump en el ayuntamiento de NBC.

Algo de contexto: Trump es personalmente responsable de las deudas y préstamos por un total de 421 millones de dólares, informó The New York Times, y la mayor parte vence en los próximos cuatro años, una cantidad que los ex funcionarios de inteligencia, legisladores demócratas y expertos legales advierten que podría usarse como influencia en su contra y, a su vez, en los propios Estados Unidos.