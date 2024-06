Tendrá expresidente Trump entrevista hoy de libertad condicional

Nueva York.- Está previsto que el expresidente Donald Trump sea entrevistado por funcionarios de libertad condicional de Nueva York hoy lunes, un paso necesario antes de su sentencia de julio en su caso criminal de dinero para guardar silencio, según tres personas familiarizadas con el plan.

Trump realizará la entrevista a través de una videoconferencia por computadora desde su residencia en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, dijeron las personas a The Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar los planes públicamente.

Uno de los abogados de Trump, Todd Blanche, estará presente en la entrevista. Las personas condenadas por delitos en Nueva York suelen reunirse con funcionarios de libertad condicional sin sus abogados, pero el juez del caso de Trump, Juan Merchán, dijo en una carta el viernes que permitiría la presencia de Blanche.

El propósito habitual de una entrevista de libertad condicional previa a la sentencia es preparar un informe que le brindará al juez más información sobre el acusado y potencialmente ayudará a determinar el castigo adecuado por el delito.

Estos informes suelen ser preparados por un funcionario de libertad condicional, un trabajador social o un psicólogo que trabaja para el departamento en mención y que entrevista al acusado y posiblemente a sus familiares y amigos, así como a las personas afectadas por el delito.

Los informes previos a la sentencia incluyen el historial personal del acusado, sus antecedentes penales y recomendaciones para la sentencia.

También incluirá información sobre el empleo y cualquier obligación de ayudar a cuidar a un miembro de la familia. También es una oportunidad para que el acusado diga por qué cree que merece un castigo más leve.