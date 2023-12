Temen demócratas de principales estados que Biden perjudique sus candidaturas

Nueva York.- Los demócratas de los estados más disputados están cada vez más preocupados por los bajos índices de aprobación del presidente Biden, temiendo que la persistente antipatía de los votantes hacia su liderazgo no sólo pueda costar al partido la Casa Blanca, sino también lastrar a los candidatos que comparten la papeleta con él.

Estos demócratas temen que la campaña de Biden tarde en construir una organización fuerte en el puñado de estados que probablemente determinarán las elecciones presidenciales del próximo año. Señalan que las encuestas muestran a Biden muy por detrás de los candidatos demócratas al Congreso en esos estados y con dificultades entre grupos clave de votantes, como los negros y los latinos.

En Arizona, las encuestas demócratas muestran que Biden está perdiendo votantes hispanos en favor del expresidente Donald J. Trump en el condado de Maricopa, que incluye Phoenix y representa a más del 60% de los votantes del estado. En Michigan, donde el índice de aprobación de Biden está 15 puntos porcentuales por debajo del de la gobernadora Gretchen Whitmer, también demócrata, ha perdido terreno entre los votantes negros y árabes. Y en Georgia, los funcionarios dicen que el mensaje económico de Biden no ha calado entre los votantes, en parte porque los votantes han visto al gobernador Brian Kemp, republicano, atribuirse el mérito de muchos de los nuevos proyectos del estado.

"Estoy muy preocupado", declaró el alcalde de Savannah, Van Johnson. "El presidente Biden es un hombre de gran carácter. Ciertamente, es un presidente de grandes logros. Pero eso no se está trasladando al sureste de Georgia".

Los principales asesores de Biden y sus más fervientes sustitutos han insistido durante meses en que la carrera cambiará una vez que los votantes entiendan que Trump será el presunto candidato republicano, potencialmente tan pronto como el próximo mes. En ese momento, argumenta el equipo de Biden, la campaña pasará de ser un referéndum sobre Biden a una elección entre el presidente y Trump, cuya marca de republicanismo de derechas ha perdido la mayoría de las elecciones importantes desde que ganó las elecciones de 2016.

Trump ha sido acusado de 91 delitos graves y, al menos por ahora, se le ha prohibido votar en Colorado. Está previsto que el expresidente comparezca en el primero de sus cuatro juicios penales en marzo, aunque podría retrasarse. Aunque esos acontecimientos han reforzado su atractivo entre los votantes de las primarias republicanas, el equipo de Biden cree que alejarán a los votantes independientes.

El alcalde Johnson, entre otros, no está convencido. Calificó el argumento de la elección de "estrategia pasiva" y dijo que los republicanos estaban mucho más entusiasmados con las elecciones del año que viene que los demócratas.

"No veo ninguna pasión, ningún entusiasmo, nada", dijo. "Puede que sea una situación de demasiado poco, demasiado tarde".

La buena noticia para el Sr. Biden es que su partido está en una racha ganadora que se remonta a cuando el Sr. Trump asumió el cargo en 2017. Desde entonces, los demócratas han ganado elección tras elección, incluidas carreras clave de gobernadores y senadores, y superaron las encuestas y las tendencias históricas en las elecciones de mitad de período del año pasado.

El mes pasado, el gobernador demócrata de Kentucky fue reelegido, y un referéndum demócrata sobre el derecho al aborto obtuvo el 57% de los votos en Ohio, que se ha vuelto tan republicano que ya no se considera un campo de batalla presidencial.

En las últimas semanas, la operación Biden ha anunciado por fin la contratación de personal en tres estados disputados en las elecciones generales. Los principales indicadores económicos están mejorando, aunque los votantes todavía no han atribuido a Biden el mérito de ese progreso.

Algunas señales sugieren que la campaña está virando hacia una estrategia de mensajes más asertiva. Cuando Trump dijo a finales del mes pasado que trataría de derogar la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, los funcionarios que trabajan en las campañas del Senado en los campos de batalla señalaron en sus charlas de grupo que era la primera vez que la campaña de Biden había acudido a ellos de forma proactiva con peticiones para amplificar el mensaje del presidente.

El jueves, Julie Chávez Rodríguez, directora de campaña de Biden, publicó un memorando titulado "Por qué Joe Biden ganará en 2024". En él, dijo que habría "miles de empleados dedicados al equipo Biden-Harris" a principios de verano, y que, en el nuevo año, el Sr. Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris dedicarían más energía a establecer un contraste entre ellos y el Sr. Trump.

"No ha habido falta de cobertura en las encuestas sobre Joe Biden", escribió la Sra. Chávez Rodríguez. "Pero es importante recordar que Donald Trump, los republicanos MAGA extremos y sus ideas peligrosas son extremadamente impopulares".

Sin embargo, los funcionarios y estrategas demócratas reconocen que será más difícil para los candidatos de su partido dejar atrás al Sr. Biden en 2024 cuando encabece su boleto. Cuando los presidentes de los partidos demócratas estatales se reunieron en Washington la semana pasada, algunos compartieron una nueva tendencia preocupante que habían estado escuchando: Algunos votantes jóvenes culpan a Biden de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs, que pone fin al derecho constitucional al aborto, porque él era el presidente cuando el Tribunal tomó la decisión.

La representante Debbie Dingell de Michigan, que fue una de las primeras demócratas en advertir que Hillary Clinton corría el riesgo de perder ante el Sr. Trump en 2016, dijo que había visto un exceso de confianza similar en el equipo de Biden.

"En 2015 y 2016, advertí a la gente y nadie me creyó", dijo la Sra. Dingell. "Tiene que hacer algo más que dibujar el contraste".

Dan Sena, ex director ejecutivo del brazo de campaña de los demócratas de la Cámara de Representantes, dijo que los demócratas que se presentan a las elecciones al Congreso deben tratar de hacer que sus carreras giren tanto como sea posible en torno a cuestiones locales, una estrategia trillada para los candidatos que se presentan con un presidente impopular de su propio partido.

"La carrera presidencial habla en términos tan amplios", dijo, "que realmente ofrece a los candidatos al Senado y al Congreso la oportunidad de localizar sus carreras, lo que crea un espacio natural entre ellos y el presidente".

Algunos candidatos demócratas en contiendas difíciles ya están adoptando este enfoque.

El representante Colin Allred, un demócrata del área de Dallas que desafía al senador Ted Cruz, dijo que estaba centrado únicamente en derrotar a su oponente, no en el Sr. Biden y la campaña presidencial.

"Realmente creo que no podemos permitirnos seis años más de Ted Cruz. Es una elección que va a durar más que el próximo año presidencial", dijo. "Dejaré que el presidente haga su campaña".

Y en Michigan, la representante Elissa Slotkin ha dicho en privado a sus aliados que la baja posición del Sr. Biden la perjudicará en su carrera al Senado el próximo año, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. El portavoz de la campaña de la Sra. Slotkin, Austin Cook, dijo que ella "espera con interés correr con el presidente Biden" el próximo año.

El Sr. Sena también señaló que la dinámica podría ser diferente este año, dado el número de candidatos independientes que se presentan a las elecciones presidenciales. Aunque esos candidatos podrían restarle votos a Biden, sus partidarios no tendrían una alternativa conocida a los dos partidos en las elecciones al Congreso y estatales.

"No hay duda de que será muy difícil dejar atrás al presidente en 2024", dijo, "pero la pregunta es si la dinámica de las boletas es tal que los candidatos independientes den oportunidad de superar al presidente."

Morgan Jackson, un consultor demócrata en Carolina del Norte que está trabajando en las campañas para gobernador y fiscal general allí, dijo que es un creyente en el mantra de la campaña de Biden que los votantes aún no han sintonizado con la carrera de 2024.

"Lo que se ve en los votantes es que no están tan comprometidos, que no les gustan sus opciones y que no saben lo que van a hacer", dijo Jackson.

La campaña de Biden ha anunciado contrataciones de personal en Michigan, Nevada y Wisconsin, así como en Carolina del Sur, que acoge las primeras primarias reconocidas por el Comité Nacional Demócrata y está sirviendo de prueba del entusiasmo de los votantes negros por el presidente.

Biden ha cuestionado repetidamente que las encuestas en los estados disputados reflejen con precisión la realidad de la contienda. De hecho, una encuesta del New York Times y el Siena College publicada esta semana que mostraba que los estadounidenses desaprueban la gestión de Biden de la guerra de Israel contra Hamás también reveló que Biden estaba empatado con Trump entre los votantes registrados. Los resultados se hicieron eco de los resultados de una serie de otras encuestas nacionales en las últimas dos semanas, que mostraron Biden con una ligera ventaja en una carrera apretada.

Cuando los periodistas preguntaron a Biden, que había pasado por su sede de campaña el domingo para visitar al personal, por qué estaba perdiendo frente a Trump en las encuestas, respondió que los medios de comunicación estaban leyendo "las encuestas equivocadas".

Kevin Muñoz, portavoz de la campaña de Biden, dijo que la campaña estaba "centrada en el juego final: ganar el próximo noviembre."

Algunos demócratas dicen que la campaña está cometiendo un error al esperar a comprometerse plenamente. La campaña, dijo Simon Rosenberg, un veterano estratega demócrata, necesita empezar a comprometer a la parte de su coalición que se ha desviado.

"Está rindiendo por debajo de lo esperado, pero sabemos que una vez que empiecen los anuncios y se encienda la campaña, una gran parte de nuestra coalición errante volverá inmediatamente", dijo Rosenberg.

Y, según Rosenberg, una campaña más activa podría ayudar con un problema perpetuo de los demócratas: los nervios.

"Hay ansiedad en la familia en estos momentos, y la mejor manera de lidiar con ella es dar a todos algo que hacer", dijo.