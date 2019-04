Sustituiría Trump T-MEC por arancel a autos

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves que los términos acordados para autos mexicanos bajo el nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) serían sustituidos por el arancel de 25 por ciento si México no actúa para contener la migración.

Un día después que aplazara por lo menos por un año la posibilidad de cerrar la frontera y asegurara que preferiría un arancel de 25 por ciento a los autos como castigo a México, Trump aclaró a través de Twitter que dicho arancel reemplazaría los términos acordados en el T-MEC.

"Si por alguna razón, México para en aprehender ilegales y de regresarlos (a los países) de donde vinieron, EU estaría forzado a gravar con una tasa de 25 por ciento a los autos hechos en México y que nos son enviados a través de la frontera", dijo Trump en un mensaje vía la red social Twitter.

"Esto sustituiría al T-MEC", añadió Trump, quien visitará hoy la frontera de California con México.

Como parte de la negociación del T-MEC, México logró insertar una carta anexa para proteger a los autos mexicanos de un arancel por razones de seguridad nacional hasta cierto nivel de producción; el ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, llamaba a la carta 'un seguro' ante lo inesperado.

La amenaza de Trump contra el T-MEC, firmado en noviembre de 2018, ocurre al tiempo que las legislaturas de los tres países alistan el inicio del proceso de ratificación, algo que en EU enfrenta la complejidad del escepticismo de la oposición demócrata a los términos acordados por Trump.

Asimismo, en su conferencia mañanera, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Tratado se va a ratificar.

"Diría a inversionistas mexicanos y extranjeros, a quienes participan en el mercado extranjero, que estén tranquilos, que es muy buena la relación que tenemos con Estados Unidos, que se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio, que no hay ningún problema en lo económico, en lo financiero", señaló el Presidente.