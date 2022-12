Suspende Twitter cuentas a media docena de periodistas

San Francisco.- Twitter suspendió las cuentas de aproximadamente media docena de destacados periodistas este jueves, el último cambio del servicio de redes sociales bajo su nuevo propietario, Elon Musk.

Las cuentas suspendidas incluyeron a Ryan Mac de The New York Times; Drew Harwell de The Washington Post; Aaron Rupar, periodista independiente; Donie O'Sullivan de CNN; Matt Binder de Mashable; Tony Webster, periodista independiente; Micah Lee de The Intercept; y el periodista político Keith Olbermann. No estaba claro qué tenían en común las suspensiones; la página de Twitter de cada usuario incluía un mensaje que decía que suspendía las cuentas que “violaban las reglas de Twitter”.

PUBLICIDAD

Los movimientos se produjeron un día después de que Twitter suspendiera más de 25 cuentas que rastreaban los aviones de agencias gubernamentales, multimillonarios e individuos de alto perfil, incluido el de Musk. Muchas de las cuentas eran operadas por Jack Sweeney, un estudiante universitario de 20 años y entusiasta del seguimiento de vuelos que había usado Twitter para publicar actualizaciones sobre la ubicación del avión privado de Musk utilizando información disponible públicamente.

El mes pasado, Musk había dicho que permitiría que la cuenta que rastreó su avión privado permaneciera en Twitter, aunque dijo que equivalía a una amenaza a la seguridad. “Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión, aunque eso es un riesgo directo para mi seguridad personal”, dijo en un tuit en ese momento.

Pero cambió de opinión esta semana, luego de afirmar que un automóvil en el que viajaba uno de sus hijos fue abordado por un “acosador loco”. El miércoles, Musk tuiteó que cualquier cuenta que publique “información de ubicación en tiempo real de cualquier persona será suspendida, ya que es una violación de la seguridad física. Esto incluye publicar enlaces a sitios con información de ubicación en tiempo real”.

Algunos de los periodistas cuyas cuentas fueron suspendidas habían escrito sobre las cuentas que rastreaban los aviones privados o habían twitteado sobre esas cuentas. Algunos también han escrito artículos que critican a Musk y su propiedad de Twitter. Muchos de ellos tenían decenas de miles de seguidores en la plataforma.

Musk no respondió a una solicitud de comentarios y Twitter no respondió a un correo electrónico para hacer comentarios. En un tuit, Musk dijo que las reglas de Twitter sobre "doxxing", que se refiere a compartir los documentos personales de alguien, incluida información como su dirección, "se aplican tanto a los 'periodistas' como a todos los demás". No dio más detalles.