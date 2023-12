Surgen grietas en el corazón de OpenAI

Tomada de internet | A diferencia de la mayoría de las empresas tecnológicas de nueva creación, inicialmente se estableció como una organización sin fines de lucro. Actualmente, se han suscitado nuevas preguntas sobre las personas y las empresas que están detrás de la revolución de la inteligencia artificial y el hecho de que ésta pueda llegar a ser más inteligente que los humanos The New York Times | Llamando desde Washington, Los Ángeles y la bahía de San Francisco, votaron el 16 de noviembre The New York Times | El 17 de noviembre, el director ejecutivo tenía una reunión con Ilya Sutskever, científico jefe de la start-up, pero éste no estaba solo: con él se encontraban los tres miembros independientes del consejo The New York Times | Los miembros de la junta directiva y los ejecutivos se enfrentaron entre sí

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York.- Los miembros de la junta directiva y los ejecutivos se enfrentaron entre sí. Su pelea expuso las grietas en el corazón del movimiento de IA Dentro de la crisis de OpenAI sobre el futuro de la inteligencia artificial. Hacia el mediodía del 17 de noviembre, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, entró en una videollamada desde un lujoso hotel de Las Vegas. Se encontraba en la ciudad con motivo de la carrera inaugural de Fórmula 1, que había atraído a 315 mil visitantes, entre ellos Rihanna y Kylie Minogue. Altman, que había llevado el éxito del chatbot ChatGPT de OpenAI al estrellato más allá del mundo de la tecnología, tenía una reunión programada ese día con Ilya Sutskever, el científico jefe de la start-up de inteligencia artificial. Pero cuando empezó la llamada, Altman vio que el doctor Sutskever no estaba solo: estaba prácticamente flanqueado por los tres miembros independientes del consejo de OpenAI. Al instante supo que algo iba mal. Sin que Altman lo supiera, Sutskever y los tres miembros del consejo de administración llevaban meses cuchicheando a sus espaldas. Creían que Altman había sido deshonesto y que no debía seguir dirigiendo una empresa que impulsaba la carrera de la inteligencia artificial. En una videollamada secreta de 15 minutos la tarde anterior, los miembros de la junta habían votado uno por uno para expulsar a Altman de OpenAI. Ahora estaban dando la noticia. Conmocionado por su despido de una empresa que había ayudado a fundar, Altman abrió los ojos y preguntó: “¿Cómo puedo ayudar?”. Los miembros del consejo le instaron a apoyar a un director general interino. Él les aseguró que lo haría. En cuestión de horas, Altman cambió de opinión y declaró la guerra al consejo de OpenAI. Su destitución fue la culminación de años de tensiones latentes en OpenAI, que enfrentaron a los alarmados por el poder de la inteligencia artificial con otros que veían en esta tecnología una oportunidad única de obtener beneficios y prestigio. A medida que se profundizaban las divisiones, los líderes de la organización se enfrentaban entre sí. Esto llevó a una pelea en la sala de juntas que acabó demostrando quién tiene la sartén por el mango en el futuro desarrollo de la inteligencia artificial: la élite tecnológica de Silicon Valley y los grandes intereses empresariales. El drama envolvió a Microsoft, que había comprometido 13 mil millones de dólares en OpenAI e intervino para proteger su inversión. Muchos altos ejecutivos e inversores de Silicon Valley, incluido el director ejecutivo de Airbnb, también se movilizaron para apoyar a Altman. Algunos se defendieron desde la mansión de 27 millones de dólares de Altman en el barrio de Russian Hill de San Francisco, presionando a través de las redes sociales y expresando su descontento en mensajes de texto privados, según las entrevistas con más de 25 personas con conocimiento de los hechos. Muchas de sus conversaciones y los detalles de sus enfrentamientos no se habían divulgado antes. En el centro de la tormenta estaba Altman, un multimillonario de 38 años. Vegetariano, ganadero y líder tecnológico con escasa formación en ingeniería, a quien le mueve más el ansia de poder que el dinero, según un antiguo mentor. Y aunque Altman se convirtió en el rostro público de la inteligencia artificial, seduciendo a jefes de Estado con predicciones sobre los efectos positivos de la tecnología, en privado enfureció a quienes creían que ignoraba sus peligros potenciales. El caos de OpenAI ha suscitado nuevas preguntas sobre las personas y las empresas que están detrás de la revolución de la inteligencia artificial. Si la principal empresa emergente de Inteligencia Artificial del mundo puede sumirse tan fácilmente en una crisis por un comportamiento chulesco y unas ideas resbaladizas sobre la maldad, ¿se puede confiar en ella para hacer avanzar una tecnología que puede tener efectos incalculables en miles de millones de personas? “El aura de invulnerabilidad de OpenAI se ha tambaleado”, afirma Andrew Ng, profesor de Stanford que ayudó a fundar los laboratorios de Inteligencia Artificial de Google y del gigante tecnológico chino Baidu. Una mezcla incendiaria Desde el momento de su creación en 2015, OpenAI estaba preparada para la combustión. El laboratorio de San Francisco fue fundado por Elon Musk, Altman, el doctor Sutskever y otras nueve personas. Su objetivo era construir sistemas de inteligencia artificial para beneficiar a toda la humanidad. A diferencia de la mayoría de las empresas tecnológicas de nueva creación, se estableció como una organización sin ánimo de lucro con una junta directiva responsable de garantizar el cumplimiento de su misión. El consejo estaba lleno de personas con filosofías opuestas sobre la inteligencia artificial. Por un lado estaban los que se preocupaban por los peligros de la inteligencia artificial, como Musk, que abandonó OpenAI enfadado en 2018. En el otro estaban Altman y aquellos más centrados en los beneficios potenciales de la tecnología. En 2019, Altman -que tenía amplios contactos en Silicon Valley como presidente de la incubadora de startups Y Combinator- se convirtió en el director ejecutivo de OpenAI. Su participación en la empresa sería mínima. “¿Por qué trabaja en algo que no le hará más rico? Una respuesta es que mucha gente hace eso una vez que tiene suficiente dinero, lo que Sam probablemente hace”, dijo Paul Graham, uno de los fundadores de Y Combinator y mentor de Altman. “La otra es que le gusta el poder”. Altman cambió rápidamente la dirección de OpenAI mediante la creación de una filial con fines de lucro y la recaudación de mil millones de dólares de Microsoft, estimulando preguntas sobre cómo eso funcionaría con la misión de la junta de inteligencia artificial segura. A principios de este año, las salidas redujeron el consejo de OpenAI de nueve a seis personas. Tres de ellos (Altman, Sutskever y Greg Brockman, presidente de OpenAI) eran fundadores del laboratorio. Los demás eran miembros independientes. Helen Toner, directora de estrategia del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, formaba parte de la comunidad de altruistas eficaces que cree que la Inteligencia Artificial podría destruir algún día a la humanidad. Adam D'Angelo llevaba tiempo trabajando con la Inteligencia Artificial como director ejecutivo del sitio web de preguntas y respuestas Quora. Tasha McCauley, científica adjunta de la RAND Corporation, había trabajado en cuestiones de política y gobernanza de la tecnología y la inteligencia artificial y había enseñado en la Singularity University, que debe su nombre al momento en que las máquinas ya no puedan ser controladas por sus creadores. Les unía la preocupación de que la inteligencia artificial pudiera llegar a ser más inteligente que los humanos. Aumentan las tensiones Después de que OpenAI introdujera ChatGPT el año pasado, el tablero se puso más nervioso. A medida que millones de personas utilizaban el chatbot para escribir cartas de amor e idear redacciones para la universidad, Altman acaparaba los focos. Apareció con Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, en eventos tecnológicos. Se reunió con el presidente Joe Biden y se embarcó en una gira mundial por 21 ciudades, codeándose con líderes como el primer ministro Narendra Modi de la India. Sin embargo, mientras Altman elevaba el perfil de OpenAI, a algunos miembros del consejo les preocupaba que el éxito de ChatGPT fuera contrario a la creación de una inteligencia artificial segura, según explicaron dos personas familiarizadas con sus ideas. Sus preocupaciones se agravaron cuando se enfrentaron con Altman en los últimos meses sobre quién debería ocupar los tres puestos vacantes de la junta. En septiembre, Altman se reunió con inversores de Medio Oriente para hablar de un proyecto de chips de inteligencia artificial. Según tres personas familiarizadas con el asunto, a la junta directiva le preocupaba que no compartiera con ella todos sus planes. Sutskever, de 37 años, pionero de la inteligencia artificial moderna, estaba especialmente disgustado. Temía que la tecnología pudiera acabar con la humanidad. También creía que Altman estaba hablando mal de la junta a los ejecutivos OpenAI, dos personas con conocimiento de la situación, dijo. Otros empleados también se han quejado a la junta sobre el comportamiento de Altman. En octubre, Altman ascendió a otro investigador de OpenAI al mismo nivel que el doctor Sutskever, quien lo consideró un desaire. Sutskever comunicó a varios miembros del consejo que podría dimitir, según dos personas conocedoras del asunto. La junta interpretó la medida como un ultimátum para elegir entre él y Altman, dijeron las personas. El abogado de Sutskever dijo que era “rotundamente falso” que hubiera amenazado con dimitir. Más conflictos Otro conflicto estalló en octubre, cuando Toner publicó un artículo titulado “Decoding Intentions: Inteligencia Artificial y Señales Costosas”, en su centro de estudios de Georgetown. En él, ella y sus coautores elogiaban a Anthropic, rival de OpenAI, por retrasar el lanzamiento de un producto y evitar el “frenético recorte de gastos que el lanzamiento de ChatGPT parecía espolear”. Altman estaba disgustado, sobre todo porque la Comisión Federal de Comercio había empezado a investigar la recopilación de datos de OpenAI. Llamó a Toner, diciendo que su documento “podría causar problemas”. El documento era meramente académico, dijo Toner, ofreciendo escribir una disculpa a la junta de OpenAI, lo que Altman aceptó. Más tarde envió un correo electrónico a los ejecutivos de OpenAI, diciéndoles que había reprendido a Toner. “No sentí que estuviéramos en la misma página sobre el daño de todo esto”, escribió. Altman llamó a otros miembros del consejo y les dijo que McCauley quería que Toner fuera destituida del consejo, dijeron personas con conocimiento de las conversaciones. Cuando los miembros de la junta preguntaron más tarde a McCauley si eso era cierto, ella dijo que era “absolutamente falso”. “Esto difiere significativamente de lo que Sam recuerda de estas conversaciones”, dijo una portavoz de OpenAI, añadiendo que la compañía esperaba una revisión independiente de lo ocurrido. Algunos miembros del consejo de administración creían que Altman intentaba enfrentarlos entre sí. El mes pasado decidieron actuar. Llamando desde Washington, Los Ángeles y la bahía de San Francisco, votaron el 16 de noviembre la destitución de Altman. El abogado externo de OpenAI les aconsejó que limitaran lo que dijeran públicamente sobre la destitución. Temiendo que si Altman se enteraba de su plan, movilizaría su red contra ellos, por lo que actuaron rápida y secretamente. ¿Qué hizo Sam? Cuando saltó la noticia del despido del Sr. Altman el 17 de noviembre, un texto aterrizó en un grupo privado de WhatsApp de más de 100 directores ejecutivos de empresas de Silicon Valley, entre ellos Mark Zuckerberg, de Meta, y Drew Houston, de Dropbox. “Sam está fuera”, decía el texto. El hilo inmediatamente estalló con preguntas: ¿Qué hizo Sam? Esa misma pregunta se hacían en Microsoft, el mayor inversor de OpenAI. Mientras despedían a Altman, Kevin Scott, director de tecnología de Microsoft, recibió una llamada de Mira Murati, directora de tecnología de OpenAI. Le dijo que en cuestión de minutos, el consejo de OpenAI anunciaría que había despedido al Sr. Altman y que ella era la jefa interina. Scott pidió inmediatamente a alguien de la sede de Microsoft en Redmond, Washington, que sacara a Nadella, el consejero delegado, de una reunión que estaba manteniendo con sus principales lugartenientes. Sorprendido, el Sr. Nadella llamó a la Sra. Murati sobre el razonamiento de la junta de OpenAI, dijeron tres personas con conocimiento de la llamada. En un comunicado, la junta de OpenAI había dicho sólo que el Sr. Altman “no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones” con la junta. La Sra. Murati no tenía respuestas. Nadella telefoneó entonces a D'Angelo, el principal director independiente de OpenAI. ¿Qué podría haber hecho el Sr. Altman, preguntó el Sr. Nadella, para que la junta actuara tan abruptamente? ¿Hubo algo nefasto? “No”, respondió D'Angelo, hablando en términos generales. Nadella seguía confuso. Vuelta de tuerca Poco después de la salida de Altman de OpenAI, un amigo se puso en contacto con él. Era Brian Chesky, director ejecutivo de Airbnb. Chesky preguntó a Altman qué podía hacer para ayudar. El Sr. Altman, que todavía estaba en Las Vegas, dijo que quería hablar. Ambos se conocieron en 2009 en Y Combinator. Cuando hablaron el 17 de noviembre, Chesky acribilló a preguntas a Altman sobre por qué el consejo de OpenAI le había despedido. El Sr. Altman dijo que tenía tantas dudas como los demás. Al mismo tiempo, los empleados de OpenAI exigían detalles. Esa misma tarde, el consejo telefoneó para hablar con unos 15 ejecutivos de OpenAI, que se agolpaban en una sala de conferencias de las oficinas de la empresa en una antigua fábrica de mayonesa del barrio de Mission, en San Francisco. Los miembros de la junta dijeron que el Sr. Altman había mentido a la junta, pero que no podían dar más detalles por razones legales. “Esto es un golpe de estado”, gritó un empleado. Jason Kwon, director de estrategia de OpenAI, acusó al consejo de violar sus responsabilidades fiduciarias. “No puede ser su deber permitir que la empresa muera”, dijo, según dos personas con conocimiento de la reunión. La Sra. Toner respondió: “La destrucción de la empresa podría ser coherente con la misión de la junta”. Los ejecutivos de OpenAI insistieron en que el consejo dimitiera esa noche o se marcharían todos. El Sr. Brockman, de 35 años, presidente de OpenAI, ya había dimitido. El apoyo dio munición al Sr. Altman. Coqueteó con la idea de crear una nueva empresa, pero Chesky y Ron Conway, un amigo e inversor de Silicon Valley, le instaron a reconsiderarlo. “Deberías estar dispuesto a luchar al menos un poco más”, le dijo Chesky. Altman decidió recuperar lo que consideraba suyo. Presionar al Consejo Tras volar de regreso de Las Vegas, Altman se despertó el 18 de noviembre en su casa de San Francisco, con vistas panorámicas de la isla de Alcatraz. Justo antes de las 8 de la mañana, sonó su teléfono. Eran D'Angelo y McCauley. La reunión del día anterior con los directivos de OpenAI había sacudido a los miembros del consejo. Los clientes se estaban planteando cambiar a plataformas rivales. Google ya estaba tratando de robar los mejores talentos, dijeron dos personas con conocimiento de los esfuerzos. D'Angelo y McCauley pidieron a Altman que les ayudara a estabilizar la empresa. Ese día, más de dos docenas de partidarios se presentaron en su casa para presionar a la junta de OpenAI para reintegrarlo. Colocaron ordenadores portátiles en las encimeras de mármol blanco de su cocina y se repartieron por el salón. Mía Murati se unió a ellos y dijo a la junta que ya no podía seguir siendo directora ejecutiva interina. Para sacar provecho de la vulnerabilidad de la junta, Altman publicó en X: “Amo tanto a los empleados de openai”. Murati y docenas de empleados respondieron con emojis de corazones de colores. Sin embargo, incluso mientras la junta consideraba traer de vuelta a Altman, quería concesiones. Eso incluía la incorporación de nuevos miembros que pudieran controlarlo. El consejo alentó la incorporación de Bret Taylor, antiguo presidente de Twitter, que rápidamente se ganó la aprobación de todos y aceptó ayudar a las partes a negociar. Como seguro, el Consejo también buscó otro director ejecutivo interino en caso de que las conversaciones con Altman fracasaran. Para entonces, Altman había conseguido más aliados. Satya Nadella, ahora seguro de que Altman no era culpable de mala conducta, puso el peso de Microsoft detrás de él. En una llamada con Altman ese día, Nadella propuso otra idea. ¿Y si Altman se uniera a Microsoft? La compañía, valorada en 2.8 billones de dólares, tenía la potencia informática para cualquier cosa que él quisiera construir. Altman tenía ahora dos opciones: negociar un regreso a OpenAI en sus propios términos o llevarse el talento de OpenAI con él a Microsoft. La Junta se mantiene firme El 19 de noviembre, Altman estaba tan seguro de que volvería a ser nombrado consejero delegado que él y sus aliados dieron un plazo al Consejo: Dimitir antes de las 10 de la mañana o todo el mundo se iría. Altman fue a la oficina de OpenAI para poder estar allí cuando se anunciara su regreso. Greg Brockman también se presentó con su esposa, Anna. (La pareja se había casado en la oficina de OpenAI en una ceremonia de 2019 oficiada por el doctor Sutskever. El portador del anillo fue una mano robótica). Para llegar a un acuerdo, Toner, McCauley y D'Angelo iniciaron sesión en un día de reuniones desde sus hogares. Dijeron que estaban abiertos a la vuelta de Altman si podían ponerse de acuerdo sobre los nuevos miembros de la junta. Altman y los suyos propusieron a Penny Pritzker, secretaria de Comercio del presidente Barack Obama; Diane Greene, fundadora de la empresa de software VMware; y otros. Pero no se pusieron de acuerdo y discutieron sobre si debía volver a formar parte del consejo de OpenAI y si un bufete de abogados debía realizar una revisión de su liderazgo. Sin ningún compromiso a la vista, los miembros del consejo de administración comunicaron a Murati esa noche que nombraban director ejecutivo interino a Emmett Shear, fundador de Twitch, un servicio de retransmisión de vídeo propiedad de Amazon. Shear era partidario de desarrollar la inteligencia artificial de forma lenta y segura. Altman abandonó la oficina de OpenAI con incredulidad. “Me voy a Microsoft”, dijo. Esa noche, Shear visitó las oficinas de OpenAI y convocó una reunión de empleados. El canal de Slack de la empresa se iluminó con emojis de un dedo corazón. Romper el atasco A las 4:30 de la madrugada del 20 de noviembre, D'Angelo fue despertado por una llamada telefónica de un asustado empleado de OpenAI. Si D'Angelo no abandonaba el consejo de administración en los próximos 30 minutos, la empresa se hundiría. D'Angelo colgó. En las últimas horas, se dio cuenta, las cosas habían empeorado. Justo antes de medianoche, Nadella había publicado en X que estaba contratando a Altman y Brockman para dirigir un laboratorio en Microsoft. Además, había invitado a otros empleados de OpenAI a unirse. Esa mañana, más de 700 de los 770 empleados de OpenAI también habían firmado una carta diciendo que podrían seguir a Altman a Microsoft a menos que la junta dimitiera. Un nombre en la carta se destacó: Sutskever, que había cambiado de bando. “Lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta”, escribió en X esa mañana. La viabilidad de OpenAI estaba en entredicho. Los miembros del consejo no tenían más opción que negociar. Para salir del atolladero, D'Angelo y Altman hablaron al día siguiente. D'Angelo sugirió al exsecretario del Tesoro Lawrence H. Summers, profesor de Harvard, para el consejo, idea que le gustó a Altman. Summers, desde su casa de Boston, habló con D'Angelo, Altman y Nadella, entre otros. Cada uno de ellos le preguntó su opinión sobre la Inteligencia Artificial y la gestión, mientras él preguntaba por el tumulto de OpenAI. Dijo que quería estar seguro de poder desempeñar el papel de intermediario. La incorporación de Summers obligó a Altman a renunciar a su petición de un puesto en el consejo y a aceptar una investigación independiente sobre su liderazgo y despido. A finales del 21 de noviembre, habían llegado a un acuerdo. Altman volvería como consejero delegado, pero no al Consejo. Summers, D'Angelo y Taylor serían miembros del consejo, y Microsoft se incorporaría como observador sin derecho a voto. Toner, McCauley y Sutskever dejarían el consejo. Esta semana, Altman y algunos de sus asesores seguían echando humo. Querían que se limpiara su nombre. “¿Tienes un plan B para detener la postulación acerca de ser despedido no es saludable y no es verdad!!!” Conway envió un mensaje de texto a Altman, quien respondió que estaba trabajando con la junta de OpenAI: “Ellos realmente quieren silencio, pero creo que es importante abordar pronto”. PUBLICIDAD