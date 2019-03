Supone Cohen reto para ambos partidos

Washington— Michael Cohen afirmó el miércoles que Donald Trump es un mentiroso y un estafador. Ahora, republicanos y demócratas deben decidir cómo afectarán estas acusaciones.

El ex abogado del Presidente estadounidense abrió la puerta a lo que podría ser una confrontación entre los conservadores todavía leales a Trump y la Oposición, que no ha descartado iniciar un proceso de juicio político contra el Mandatario.

A pesar de que la recién estrenada mayoría demócrata en la Cámara de Representantes les permite utilizar los recursos del Congreso para investigar al Presidente, como pasó el miércoles, el proceso de "impeachment" amenaza la cohesión del partido.

Los más moderados saben que la medida, cuya iniciativa corresponde a la Cámara baja, difícilmente prosperará en el Senado y temen que emprender un proceso condenado al fracaso alimente la imagen de un Partido Demócrata radical.

Esta imagen podría pasar factura entre el electorado centrista que ven necesario atraer para ganar las elecciones de 2020.

Por el contrario, para los republicanos, las acusaciones de Cohen supondrán una prueba de lealtad al Mandatario. Algunos de los legisladores reaccionaron al testimonio con burla y recordaron, para desacreditarle, que el ex abogado reconoció haber mentido al Congreso.

Sin embargo, Cohen se dirigió a los republicanos para advertirles de los riesgos de defender a Trump.

"Soy responsable de su estupidez porque yo hice durante diez años lo mismo que hacen ahora ustedes".

"Sólo puedo prevenir a la gente: quienes sigan ciegamente al señor Trump como yo hice, sufrirán las mismas consecuencias que sufro yo ahora".