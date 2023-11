Supera The New York Times los 10 millones de suscriptores

The New York Times | The New York Times cuenta ahora con 9,41 millones de suscriptores digitales y 670 mil suscriptores impresos.

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar El New York Times tiene ahora más de 10 millones de suscriptores, dijo la compañía el miércoles, acercándose a su objetivo de 15 millones para finales de 2027. En su informe del tercer trimestre, The New York Times Company dijo que había añadido 210.000 suscriptores netos exclusivamente digitales en los tres meses hasta septiembre, lo que le da 9,41 millones junto con 670.000 suscriptores impresos. The Times Company se ha centrado en conseguir que los suscriptores se registren en más de una de sus ofertas, que incluyen el informe de noticias principal, Cooking, Games, el sitio de reseñas Wirecutter y el sitio de noticias deportivas The Athletic. Casi 3,8 millones de los 9,41 millones de suscriptores exclusivamente digitales están suscritos a al menos dos productos, dijo la compañía. Meredith Kopit Levien, presidenta y directora ejecutiva de la compañía, dijo en un comunicado que los resultados del tercer trimestre mostraban que el "paquete multiproducto" del Times estaba funcionando bien y "nos haría avanzar en el camino hacia la construcción de una empresa más grande y más rentable". " The Times Company tuvo una ganancia operativa ajustada de 89.8 millones de dólares durante el trimestre, un 30.1 por ciento más que el año anterior. Los ingresos totales fueron de 598/3 millones de dólares, un 9.3 por ciento más que el año anterior. The Athletic, que Times Company compró por 550 millones de dólares a principios de 2022, registró una pérdida operativa ajustada de 7.9 millones de dólares para el trimestre, una mejora con respecto a la pérdida de 12.1 millones de dólares del año anterior. El Athletic ha perdido alrededor de 68 millones de dólares desde la adquisición. Los ejecutivos del Times dijeron en el momento del acuerdo que esperaban que The Athletic tardara tres años en volverse rentable. Los ingresos trimestrales de The Athletic crecieron un 45.8 por ciento año tras año, hasta 34.4 millones de dólares, debido a un aumento de suscriptores y la introducción de publicidad gráfica, dijo The Times. El Times disolvió su sección de deportes en septiembre y los reporteros y editores se trasladaron a otras secciones de la organización. El contenido de The Athletic, que funciona por separado de la sala de redacción principal de The Times, ahora se utiliza en el periódico impreso y en el informe digital del Times. A pesar de un entorno publicitario desafiante en toda la industria, The Times registró un aumento interanual del 6,7 por ciento en los ingresos por publicidad digital, a 75 millones de dólares, ayudado en parte por las nuevas ventas de publicidad de The Athletic. Los ingresos totales por publicidad aumentaron un 6 por ciento, a 117,1 millones de dólares. El Times, al igual que otros periódicos, ha experimentado una disminución constante de suscriptores impresos. Ha perdido 70 mil el año pasado. Para el último trimestre de este año, la compañía espera que los ingresos totales por suscripción aumenten entre un 8 y un 11 por ciento respecto al año anterior sobre una base ajustada, dijo, mientras pronostica un aumento porcentual de un solo dígito en los ingresos por publicidad digital. Katie Robertson cubre la industria de los medios para The PUBLICIDAD