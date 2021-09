Supera Estados Unidos los 40 millones de casos de Covid

Nueva York— Se han registrado más de 40 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos, según una base de datos del New York Times.

El número total de infecciones conocidas, más que la población de California, el estado más poblado de la nación, es un testimonio de la propagación del coronavirus, especial y últimamente por la variante Delta altamente contagiosa, y los esfuerzos de Estados Unidos para controlarla.

Las vacunas son efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte, pero el 47 por ciento de los estadounidenses no están completamente vacunados, lo que permite a la variante Delta una oportunidad más que suficiente para infligir sufrimiento y perturbar la vida diaria. Los funcionarios de salud dicen que la mayoría de los pacientes que están siendo hospitalizados y muriendo no están vacunados, y que son esas personas no vacunadas las que están impulsando el aumento actual y sobrecargando el sistema de atención médica.