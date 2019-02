Suman 21 muertos por frío en EU

Nueva York- Al menos 21 personas han muerto debido a las bajas temperaturas en Estados Unido, según funcionarios consultados por The New York Times.

Los casos están relacionadas con el sistema de clima tras la ruptura del "vórtice polar" que ha paralizado a la región. Las condiciones frías han enviado a decenas de personas a hospitales con síntomas de hipotermia o congelación, y han cerrado negocios, escuelas y muchas universidades.

Desde que se estableció la masa de aire polar, varias ciudades han alcanzado temperaturas récord, y parece que Illinois pudo haber roto el mínimo histórico del estado: un observador del clima en Mount Carroll, Illinois, registró una temperatura de menos 38 grados. Además, la sensación térmica en algunas ciudades ha llegado a alrededor de -50 grados.

Muchas de las muertes, que ocurrieron desde el domingo, todavía estaban siendo investigadas, y aún no se habían establecido las causas precisas. Pero los funcionarios dijeron en cada caso que creían que el clima había jugado un papel importante.

Entre los que murieron, según los forenses locales, la policía y los departamentos de bomberos y otros funcionarios, se encuentran cuatro hombres encontrados congelados cerca de sus hogares en Illinois, Wisconsin y Michigan; seis personas muertas en accidentes de tránsito en Iowa.

También falleció un peatón por el golpe de un quitanieves en Libertyville, Illinois; un hombre encontrado muerto entre dos camiones de FedEx en un centro de distribución en Illinois, y una mujer que murió dentro de un departamento de Milwaukee después de que falló su termostato.

En el área de Buffalo, una persona murió el jueves mientras usaba un soplador de nieve, y otra fue encontrada muerta después de salir a removerla con una pala.

A principios de la semana, un matrimonio de unos 20 años murió en un accidente automovilístico en Indiana, un hombre en Milwaukee fue encontrado muerto en su garaje después de palear nieve y un hombre murió de hipotermia en Evanston, Illinois.

En Williamsville, Nueva York, en las afueras de Buffalo, un hombre sin hogar fue declarado muerto luego de ser descubierto en un refugio de autobuses el jueves por la mañana.

Helen Tederous, una portavoz de la Autoridad de Transporte de la Frontera del Niágara, que investiga la muerte, dijo que el hombre, Lawrence Bierl, de 69 años, era muy conocido en los suburbios de Buffalo durante años.

"Él era un alma muy amable", dijo. "Él hablaba mucho con la gente. La gente llegó a conocerlo ".

No se había determinado una causa oficial de muerte, pero Tederous y un funcionario del condado dijeron que parecía estar relacionado con el frío.