Sufre Patrulla Fronteriza 'crisis moral'

Ciudad de México.- Hace casi tres años, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la Patrulla Fronteriza modificó su accionar, debido a la promesa del Presidente de Estados Unidos de cerrar la puerta a la migración ilegal.

Los casi 20 mil agentes de la organización acataron las políticas migratorias establecidas por la entonces nueva Administración de EU, por lo que dejaron de centrarse en interceptar narcotraficantes y perseguir a contrabandistas para bloquear y detener a los cientos de miles de indocumentados que buscan ingresar al país norteamericano.

En el actual año fiscal, la Patrulla Fronteriza ha detenido a 811 mil 16 migrantes, la cifra más alta de los últimos tres periodos.

"La diferencia entre hacer el trabajo ahora y cuando comencé es como la noche y el día. Antes, era una descarga de adrenalina cuando atrapabas a personas con drogas. Estabas haciendo más cosas de policía. Ahora es trabajo humanitario", señaló Eduardo Jacobo, un agente del sector del Centro de California.

Ante este cambio, la Patrulla Fronteriza sufre una crisis tanto en la misión como en la moral, por la forma de tratar a los migrantes.

A principios de 2019, se divulgó un grupo privado de Facebook en el que los agentes escribían mensajes racistas, sexistas y despreciables de los migrantes, burlándose de su condición y calidad de vida.

"Haber pasado de donde la gente no sabía mucho sobre nosotros a donde la gente nos odia activamente es difícil", dijo Chris Harris, quien fue un agente durante 21 años.

"No hay duda de que la moral ha sido pobre en el pasado, y ahora es abismal. Sé que muchos tipos sólo quieren irse".

En videos lanzados el año pasado, agentes de la Patrulla Fronteriza destruían jarras de agua ubicadas en una sección del desierto de Arizona, donde se han encontrado a un gran número de indocumentados muertos.

Trabajadores de la organización en años anteriores coincidieron en que el desprecio hacia los migrantes, la opinión de que son oportunistas y que trajeron sus propios problemas son ahora la regla, no la excepción.

"La intensa crítica que se dirige a la Patrulla Fronteriza es necesaria e importante porque creo que hay una cultura de crueldad o insensibilidad", dijo Francisco Cantú, ex agente, "hay una falta de supervisión. Hay mucha impunidad".

Diez migrantes han muerto desde septiembre bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza y su agencia matriz, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Agentes señalaron que tras la victoria del ahora Mandatario de EU, el grupo de insultos a migrantes en Facebook, con más de 9 mil miembros, se volvió más agresivo a tal grado de burlarse de las muertes de los indocumentados.

"Las bromas no son el problema", dijo Josh Childress, un ex agente en Arizona que renunció en 2018 porque el trabajo había comenzado a desgastarlo, "tratar a las personas como si no fueran personas es el problema".

De 2007 a 2018, más de 100 empleados de CBP, muchos de los cuales habían trabajado en la Patrulla Fronteriza, se suicidaron presuntamente por estrés laboral.