Sucesos clave del tercer día del juicio político contra Trump

Los encargados del juicio político de la Cámara concluyeron sus argumentos para condenar a Donald Trump por incitar el motín ocurrido en el Capitolio el 6 de enero, enfocándose en vincular las palabras del ex presidente antes del ataque con las acciones realizadas por sus simpatizantes durante ese día, publicó CNN.

Estos fueron los sucesos clave de hoy:

Las declaraciones de los manifestantes son acusatorias:

El principal enfoque de los encargados del juicio fue proveer un claro vínculo entre las palabras de Trump y las acciones de la violenta muchedumbre que irrumpió en el Capitolio. Y una y otra vez, la mejor prueba de ese vínculo fueron los mismos manifestantes.

En entrevistas, videos y registros de arrestos siguió apareciendo el mismo tema: Ellos creían que estaban actuando de acuerdo a los deseos, y órdenes, del presidente de Estados Unidos. Las imágenes y el sonido del proceso de este jueves fue la de un manifestante que estaba afuera del Capitolio gritando, “Fuimos invitados por el presidente de Estados Unidos”, quien lo dijo una y otra vez a través de un megáfono.

“Ellos vinieron aquí porque el presidente les ordenó que lo hicieran”, comentó la representante Diana Degette, encargada del juicio político de la Cámara.

Trump como una futura amenaza:

Uno de los argumentos más consistentes que uno ha escuchado de los senadores republicanos que se oponen al juicio político es: ¿Cuál sería el motivo para remover a Trump de la presidencia? Él ya fue sacado de allí por los votantes!

El punto, como lo dijeron el día de hoy los encargados del juicio en la Cámara, Jamie Raskin y Ted Lieu es que si Trump no es condenado y le prohíben que se postule en un futuro para ocupar un puesto federal, una votación que se lograría con tan sólo una simple mayoría de senadores, no hay absolutamente ninguna razón para pensar que lo que sucedió en enero no pueda ser repetido.

“Yo no temo que Donald Trump se vuelva a postular nuevamente en cuatro años. De lo que tengo miedo es que se postule nuevamente y pierda. Porque él puede hacer esto nuevamente”.

Michigan es una prueba:

El 30 de abril del 2020, una multitud de simpatizantes de Trump se reunieron en el Capitolio estatal de Michigan para protestar contra la orden del estado de emergencia que emitió la gobernadora Gretchen Whitmer debido a la propagación de la pandemia del coronavirus. Esto ocurrió menos de dos semanas después de que Trump comentara en un tweet “LIBEREN A MICHIGAN”.

“Eso fue una enorme victoria”, le comentó a CNN el organizador de la protesta en Michigan, en ese momento. Luego, a principios de octubre, 13 hombres fueron arrestados por cometer un acto de terrorismo doméstico --- ya que habían planeado secuestrar a Whitmer.

Michigan fue “un ensayo de la siguiente insurrección”, comentó Raskin. La conexión entre esos eventos en Michigan y los que ocurrieron en el Capitolio el 6 de enero, y la respuesta inicial de Trump a ambos, fueron usadas por los encargados del juicio político para sugerir que Trump no sólo alentó lo que sucedió el 6 de enero, sino que él y sus simpatizantes ya habían ensayado lo que sucedería en el Capitolio el 6 de enero. Como lo describió Raskin “El 6 de enero fue la culminación de las tácticas de Trump, y no una aberración de ellas”.