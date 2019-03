Subirán cientificos de EU al Everest para estudiar el clima

Katmandú.- Un equipo de científicos estadounidenses voló a la región del Everest el miércoles para estudiar el impacto de la contaminación en la cordillera del Himalaya y en los glaciares que se están derritiendo por el cambio climático.

El equipo liderado por John All, profesor de la Western Washington University, tiene previsto pasar los dos próximos meses recopilando muestras y estudiando el hielo, la nieve y la vegetación en la región.

En mayo, intentarán ascender los 8.850 metros (29.035 pies) del Everest, la montaña más alta del mundo, y su pico hermano, el Monte Lhotse.

Las muestras y los datos recogidos serán estudiados con una universidad local y agencias gubernamentales nepalíes. El equipo comparará los datos actuales con los recopilados por el profesor en una visita en 2009.

Los científicos quieren estudiar el color y el contenido mineral de la nieve y el hielo a gran altura en las montañas, además de tomar plantas y otra vegetación en las laderas.

``Estamos estudiando cómo ha afectado el cambio climático a la vegetación, estamos estudiando cómo ha afectado el cambio climático a la nieve y a la disponibilidad de agua para la población local y cómo está afectando a la gente de la región", dijo All a The Associated Press antes de dejar la capital nepalí, Katmandú.

Además, emplearán instrumentos para reflejar la luz de los glaciares y determinar la cantidad de suciedad que hay en superficie.

``Cuanta más suciedad haya, más contaminación acumulan y más absorción de luz hay y, por lo tanto, hay un mayor impacto en los glaciares, que se van a derretir más rápido", agregó.

Un año después de su expedición de investigación a la región del Everest en 2009, All subió a la cumbre. Otro viaje de investigación en 2014 terminó tras la muerte de 16 guías sherpa nepalíes en una avalancha que clausuró la temporada de ascensos antes de tiempo.