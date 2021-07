Suben precios 5.4% en EU en junio

An Rong Xu / The New York Times | Fuera del centro comercial Queens Center en Nueva York el lunes

Nueva York— Una medida clave de la inflación se disparó bruscamente en junio, una ganancia que seguramente mantendrá las preocupaciones sobre el aumento de los precios al frente y al centro de la Casa Blanca y la Reserva Federal. El índice de precios al consumidor subió un 5.4 por ciento en el año hasta junio, dijo el Departamento de Trabajo, ya que los precios de los automóviles y camiones usados se aceleraron rápidamente y representaron más de un tercio del aumento. El cambio general de la inflación superó el aumento del 5 por ciento registrado en mayo y fue la mayor ganancia interanual desde 2008. Los inversores, legisladores y funcionarios del banco central están observando de cerca la inflación, que se ha elevado en los últimos meses tanto por una peculiaridad en los datos como por desajustes entre la oferta y la demanda a medida que la economía se recupera. Los aumentos rápidos de precios pueden presionar a los consumidores si los salarios no se mantienen, y el repunte podría empujar al banco central a retirar el apoyo a la economía si parece que la inflación va a resultar sostenida. Las políticas de dinero barato de la Reserva Federal son generalmente buenas para los mercados, por lo que una retirada rápida sería una mala noticia para los inversores en acciones y otras clases de activos. Los legisladores esperan que la inflación se desvanezca a medida que la economía atraviese un período de reapertura pandémica volátil, pero no está claro qué tan rápido sucederá. Los precios han subido más rápido de lo que los funcionarios de la Reserva Federal habían pronosticado a principios de este año, ciertas medidas de las expectativas de inflación del consumidor han aumentado, algo que podría hacer que la inflación sea una profecía autocumplida si se vuelve más extrema, y algunos funcionarios del banco central son cada vez más cautelosos. Al mismo tiempo, los mercados se han vuelto más optimistas sobre las perspectivas de inflación.