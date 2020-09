Suben acciones en EU tras debate presidencial

Associated Press

Nueva York— Las acciones estadounidenses subían este miércoles a pesar de que un enconado debate presidencial subrayó los riesgos en torno a las elecciones, y a que los inversionistas siguen preocupados por una segunda ola de infecciones por coronavirus que obstaculiza la recuperación económica.

Los futuros vinculados al S&P 500 abrieron con un alza de 0.44 por ciento, a 3 mil 350 puntos, aunque el amplio indicador del mercado sigue en camino de finalizar septiembre con su primera caída mensual desde marzo. Los contratos vinculados al Nasdaq-100 y Dow Jones avanzaban un 0.69 y 0.38 por ciento, respectivamente, hasta las 27 mil 643 y 11 mil 127 unidades.

El presidente Trump y el ex vicepresidente, Joe Biden, se enfrentaron el martes por la noche en un debate rencoroso. El Mandatario eludió una pregunta sobre si instaría a sus partidarios a mantener la calma y no participar en disturbios civiles si hubiera un período después de las elecciones del 3 de noviembre mientras aún se estaban tabulando los votos. Biden sugirió que podría llevar un tiempo contar miles de boletas que no se pueden abrir hasta el día de las elecciones.

Las preocupaciones sobre el aumento de las infecciones por coronavirus en los últimos días y el riesgo que representa para la recuperación económica también pesaban en los mercados. La proporción de personas que dieron positivo en la ciudad de Nueva York subió más del 3.25 por ciento, lo que destaca el riesgo de una segunda ola de infecciones.

El índice de volatilidad Cboe, una medida de las oscilaciones esperadas en el S&P 500, continuó avanzando este miércoles.

"Los mercados parecen estar cada vez más preocupados, con los futuros de VIX alcanzando su punto máximo alrededor de las elecciones", dijo Edward Park, subdirector de inversiones de Brooks Macdonald. "Pero quienquiera que se haga cargo, y el tiempo que tarde en hacerlo, se enfrentará a una batalla contra el coronavirus".

Los retrasos en el estímulo fiscal en ambos lados del Atlántico también son una preocupación para los inversionistas, que temen que las economías necesiten un nuevo apoyo en ausencia de un cronograma claro para una vacuna contra el coronavirus. Mientras los legisladores estadounidenses están tratando de encontrar un terreno común para un acuerdo antes de las elecciones, un portavoz del gobierno alemán advirtió el martes por la noche sobre posibles retrasos en el proceso de aprobación del fondo de recuperación de la UE.

"Para los mercados financieros, existe un creciente entendimiento de que fue un rebote en forma de V, pero eso no significa que será una recuperación económica en forma de V", dijo Carsten Brzeski, economista del ING Bank en Frankfurt. "Cualquier retraso en el estímulo fiscal se sumará a esa comprensión".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, están haciendo un esfuerzo tardío para tratar de llegar a un acuerdo sobre un acuerdo de alivio del coronavirus antes de las elecciones, a pesar del escepticismo en el Capitolio de que un acuerdo sea posible en esta etapa. Se espera que los dos vuelvan a hablar este miércoles.