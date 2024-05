Stormy Daniels, que testificó sobre sexo con Trump, volverá al estrado

The New York Times | Donald J. Trump ha negado haber mantenido relaciones sexuales con Stormy Daniels, pero el martes escuchó su detallado relato.Credit...Pool photo by Win Mcnamee

Cuando Donald J. Trump conoció a Stormy Daniels, su flirteo parecía fugaz: Él era un magnate casado de 60 años en la cima de la fama de la telerrealidad, y ella tenía 27, una nativa de Luisiana criada en la pobreza y encaminada al estrellato del cine porno. Pero ese encuentro fortuito en Lake Tahoe, Nevada, hace unas dos décadas, es ahora el centro del primer juicio penal contra un presidente estadounidense, un caso sin precedentes que podría marcar la carrera presidencial de 2024. Esta semana, la Sra. Daniels ha estado en el estrado de los testigos contando su versión de la historia, a menudo con detalles explícitos. Ya se ha enfrentado a cinco horas de interrogatorio, y después de la pausa del juicio a mediados de semana, se espera que regrese el jueves para someterse a contrainterrogatorios adicionales por parte del equipo legal del Sr. Trump. Los cargos contra el Sr. Trump se derivan de su historia de sexo con él durante ese torneo de golf de celebridades en 2006 en Lake Tahoe, una historia que ella estaba comprando una década más tarde, en los últimos días de la campaña presidencial. El abogado de Trump, Michael D. Cohen, pagó a Daniels 130.000 dólares antes de las elecciones, y el expresidente está acusado de falsificar registros comerciales para encubrir los reembolsos al Sr. Cohen. El martes, el rápido testimonio de Daniels duró casi cinco horas, durante las cuales describió un encuentro con Trump, ahora de 77 años, que él ha negado durante mucho tiempo. La tensión se apoderó de la sala, su testimonio voluble llenando un silencio pesado. Hizo bromas que no llegaron a buen puerto. Después de media hora en el estrado, empezó a desvelar detalles íntimos sobre Trump, hasta el punto de que el juez se opuso a parte del testimonio. Insinuó que era gratuitamente vulgar, y la defensa solicitó la anulación del juicio. Daniels dijo que el futuro presidente la había invitado a cenar en su suite palaciega del hotel Lake Tahoe. Él abrió la puerta con un pijama de seda. Cuando fue grosero, ella le dio una palmada juguetona con una revista enrollada. Y cuando ella le preguntó por su esposa, él le dijo que no se preocupara, diciendo que ni siquiera dormían en la misma habitación, lo que provocó que el Sr. Trump moviera la cabeza con disgusto y murmurara "mierda" a sus abogados, lo suficientemente alto como para provocar una reprimenda privada del juez, que lo calificó de "despectivo". A continuación, Daniels relató el acto sexual con todo lujo de detalles. Sucedió, dijo, después de que ella regresó del baño y encontró al Sr. Trump en calzoncillos y camiseta. Ella trató de salir y él le bloqueó el paso, aunque no, dijo, de manera amenazante. El sexo fue breve, dijo, y aunque ella nunca dijo que no, hubo un "desequilibrio de poder". "Estaba mirando al techo, preguntándome cómo había llegado hasta allí", dijo al jurado, añadiendo que Trump no llevaba preservativo. El testimonio fue un momento asombroso en la historia política estadounidense y un espectáculo culminante en un juicio lleno de ellos: una estrella del porno, frente a un antiguo y potencialmente futuro presidente, contando al mundo lo que una vez le pagaron por callar. Stormy Daniels abandonando el tribunal tras su testimonio.Credit...Seth Wenig/Associated Press Daniels, de 45 años, ha contado su historia a fiscales, periodistas, amigos y en un libro, pero nunca a un jurado ni con Trump en la sala. Su comparecencia en el estrado pareció inquietar al Sr. Trump, ya que sacó a relucir sus trapos sucios, bajo juramento, con detalles mortificantes. Pero la historia de Daniels no es sólo una sórdida historia de besos y palabras, sino que pone de relieve lo que, según los fiscales, fue la criminalidad de Trump. Se le acusa de diseñar el esquema de registros comerciales falsos para encubrir todos los rastros de su cita: el dinero de silencio, el reembolso al Sr. Cohen y, sí, el sexo. Aunque la defensa tachó el testimonio de difamatorio, Daniels proporcionó a los fiscales algunos detalles útiles. Estableció la historia fundamental de su encuentro con el Sr. Trump. Y testificó que habría contado la misma historia incómoda en 2016, si no hubiera aceptado el dinero de silencio del fijador del Sr. Trump. Pero su testimonio, en ocasiones, pareció problemático para los fiscales que la habían convocado. La Sra. Daniels declaró que el dinero no era su motivación y que quería contar su historia. Eso podría suscitar el escepticismo de los miembros del jurado, que han oído que aceptó los 130.000 dólares y, a cambio, no contó su historia durante más de un año. "Mi motivación no fue el dinero", dijo. "Estaba motivada por el miedo, no por el dinero". El jurado también vio cómo el juez, Juan M. Merchan, regañaba a la Sra. Daniels al menos dos veces, ordenándole que se ciñera a las preguntas que se le hacían. En un momento dado, incluso emitió su propia objeción, interrumpiendo su testimonio cuando ella comenzó a describir la posición sexual que ella y el Sr. Trump asumieron. El juez Merchan, por lo general una presencia estoica con un fuerte control sobre su sala, mostró rara exasperación cuando el testimonio se desvió en una dirección chusca y el juicio adquirió una atmósfera circense. También pidió a la Sra. Daniels que hablara más despacio. Hablaba con rapidez, era propensa a reírse y a hacer largas digresiones. Fuera de la presencia del jurado, el juez dijo que "había algunas cosas que era mejor no decir" en su testimonio y sugirió que Daniels podría tener "problemas de credibilidad". Sin embargo, rechazó la petición de la defensa de anular el juicio, e invitó a los abogados de Trump a interrogar a Daniels de forma agresiva. "Cuantas más veces ha cambiado esta historia, más forraje para el contrainterrogatorio", dijo. Susan Necheles, la abogada de Trump que dirigió el interrogatorio, siguió el consejo del juez. Pintó a Daniels como una oportunista mentirosa. Desenterró extractos del libro de Daniels para sugerir que su historia había cambiado con el tiempo. Y en un momento potencialmente problemático para la Sra. Daniels, la Sra. Necheles insinuó que ella había fabricado un relato de un partidario de Trump amenazándola a ella y a su hija en un estacionamiento de Las Vegas, una historia que ella no compartió con el padre de su bebé. "La vida de su hija corría peligro y usted no se lo dijo a su padre, ¿verdad?". preguntó la Sra. Necheles, dando a entender que la historia era falsa. La Sra. Daniels se indignó. Y durante el contrainterrogatorio se defendió con eficacia, incluso mejor que en sus respuestas a los fiscales. Su testimonio cerró el círculo de uno de los primeros escándalos que se cernieron sobre la presidencia de Trump. Desde que The Wall Street Journal publicó hace seis años la noticia de que Cohen le había pagado para que guardara silencio, su historia ha cambiado el curso de la política estadounidense y ha sentado las bases del caso. A lo largo de los años, Daniels se ha apoyado en su fama cercana a Trump. Ha vendido productos, filmado un documental, concedido entrevistas de alto nivel y escrito un libro tan revelador que incluía descripciones detalladas de los genitales del ex presidente. Trump también ha proferido insultos que ridiculizan su aspecto, llamándola "cara de caballo". Stormy Daniels escribió un libro en 2018, "Full Disclosure", en el que relató su crianza y los desafíos contemporáneos. Crédito...T.J. Kirkpatrick para The New York Times Pero en otros momentos, la Sra. Daniels parecía torturada, detallando el peaje personal de una exposición desmesurada. De repente, no era solo una estrella del porno, sino una amenaza para un hombre que dirige el movimiento político más ferviente de la historia moderna de Estados Unidos. Contó a los periodistas que recibió un aluvión de amenazas de partidarios de Trump, muchas de ellas gráficas. Temía por su familia y se ha divorciado de su tercer marido, el padre de su hija. "He estado simplemente atormentada durante los últimos cinco años más o menos", dijo en la escena inicial de "Stormy", un documental sobre su vida que se estrenó en Peacock. "Y aquí estoy, sigo aquí". La Sra. Daniels se unió al juicio en un momento crucial. El lunes, los fiscales habían pedido a dos veteranos del departamento de contabilidad de la Organización Trump que mostraran a los jurados los 34 registros que dicen que el Sr. Trump falsificó para ocultar su reembolso al Sr. Cohen por el dinero de silencio. Estos incluyen 11 facturas, 11 cheques y 12 entradas en el libro mayor del Sr. Trump que retrataron los pagos como gastos legales normales. En las próximas semanas, se espera que el Sr. Cohen suba al estrado y conecte los puntos entre los detalles salaces y los documentos sustantivos. El martes, el testimonio de Daniels llevó a los miembros del jurado a través de los elementos más obscenos del caso. Comenzó relatando su difícil infancia en Baton Rouge. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña. Quería ser veterinaria y fue redactora del periódico de su instituto. Con el tiempo, empezó a desnudarse, dice, porque ganaba más que paleando estiércol en un establo de caballos. Cuando conoció a Trump en el torneo de golf de 2006, ya era actriz porno. Era actriz y acabaría afianzándose como directora y productora. Cuando se le pidió que identificara al Sr. Trump en la sala del tribunal, lo llamó el hombre del traje azul marino. Daniels, vestida de negro y con gafas, redujo al singular ex presidente a un hombre más en la sala. Pasó gran parte de su testimonio describiendo ese primer encuentro en Lake Tahoe. Cuando conoció a Trump, sabía que era golfista y presentador de "The Apprentice", el reality show que reavivó la celebridad de Trump para una nueva generación. En una frase memorable, la Sra. Daniels dijo que también sabía que él era "tan viejo o más que mi padre". Más tarde ese día, dijo, el ayudante del Sr. Trump se acercó y la invitó a cenar. Ella dice que él tomó su número, pero que su reacción inicial fue "eff no", abreviando un improperio. Pero su publicista la animó: "¿Qué podría salir mal?" A continuación, transportó a los miembros del jurado al interior de su habitación de hotel, pintando la amplia suite con todo lujo de detalles, capturando cada aspecto hasta el color de las baldosas. Dijo que Trump se había interesado por su negocio y le había preguntado por los sindicatos, los salarios residuales y el seguro médico, así como por las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual. "Estaba muy interesado en cómo pasé de ser una simple estrella del porno a escribir y dirigir", dijo. Daniels dijo que Trump le dijo: "Me recuerdas a mi hija. Es inteligente, rubia y guapa, y la gente también la subestima". Recordó que entró en el cuarto de baño para pintarse los labios, donde, dijo, vio unas pinzas de oro y Old Spice. Más tarde, siguieron en contacto, según ella. En 2007, se reunieron en la Torre Trump de Nueva York, en una fiesta de presentación del vodka Trump en Los Ángeles y en un hotel de Beverly Hills, interacciones que parecen refutar las afirmaciones de Trump de que apenas la conocía. También se mostraron al jurado los registros de contactos del teléfono de la Sra. Daniels y del teléfono de la asistente del Sr. Trump que mostraban que seguían en contacto. Y cuando lo hicieron hablar, dijo, el Sr. Trump tenía un apodo para ella: "honeybunch". Sólo han hablado a través de abogados desde entonces, sobre todo durante las negociaciones del dinero de silencio. Cuando la Sra. Necheles acusó a la Sra. Daniels de utilizar ese esfuerzo para "extorsionar al presidente Trump", la Sra. Daniels objetó. "Falso", dijo. "Eso es lo que hiciste, ¿verdad?" La Sra. Necheles insistió. "¡Falso!" Gritó la Sra. Daniels.