Son orgullosamente ‘anticuados’ los usuarios de teléfonos fijos

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Cuando millones de clientes de AT&T en todo el país perdieron brevemente su servicio de telefonía celular el mes pasado, Francella Jackson, de 61 años, de Fairview Heights, Illinois, dijo que cogió su desgastado teléfono fijo de Southwestern Bell y llamó a sus amigos “para que pudiéramos reírnos de las personas que no pueden usar sus teléfonos”. “¿No es fantástico que podamos hablar y tener una gran conversación?” ella recordó haber dicho. “Nos reímos mucho”. Derek Shaw, de 68 años, de York, Pensilvania, dijo que tiene un teléfono móvil con Android pero prefiere hablar por el teléfono fijo inalámbrico negro de su casa. La calidad del sonido es mejor, dijo, y el teléfono es más fácil de sostener durante conversaciones largas. Shaw dijo que también le gusta hablar con la gente cara a cara en lugar de por Zoom y que nunca se deshizo de su colección de discos de vinilo cuando los CD se pusieron de moda en la década de 1990. “Nunca pensé en renunciar a mi teléfono fijo”, dijo. “Iré pataleando y gritando cuando sea necesario”. Para muchos, los teléfonos fijos han llegado a parecer tan esenciales como los barcos de vapor y los telegramas en la era de los teléfonos inteligentes. Pero para quienes todavía los utilizan, ofrecen claras ventajas. Motivados por la interrupción del servicio de AT&T el 22 de febrero y la presión de AT&T para eliminar gradualmente los teléfonos fijos tradicionales en California, quienes los tienen están hablando en defensa de sus teléfonos viejos. Para ellos, el teléfono fijo es un salvavidas durante los cortes de energía; un bienvenido regreso a la era anterior al doomscrolling y las alertas push; y una alternativa más cómoda y con mejor sonido a los pequeños y delgados teléfonos inteligentes. “Me encanta mi teléfono fijo”, dijo Jackson, que tiene el suyo desde la década de 1980. “La gente me llama anticuado, pero seré anticuado”. Tiene un teléfono celular pero no tiene internet en casa, dijo. Le gusta poder recordar los números de teléfono de sus amigos y nunca perder una llamada. “Estoy un poco nostálgico”, dijo Jackson. “Con la tecnología, aunque la acepto, hay algunas cosas a las que me gusta aferrarme”. Algunas personas más jóvenes también ven ventajas en los teléfonos fijos. Cory Sechrest, de 32 años, de Chicago, dijo que él y su novia obtuvieron un teléfono fijo rosa para usar en caso de que se corte la luz. Dijo que no conoce a nadie de su edad que tenga uno. Cuando los amigos lo visitan, “hacen una pausa, lo miran y dicen: ‘¿Qué es eso?’”, dijo. “Provoca algunas risas”. Los teléfonos fijos pueden parecer un portal a la era anterior a Internet. Muchos estadounidenses crecieron con el clásico teléfono de disco montado en la pared de la cocina que toda la familia tenía que compartir y que ofrecía confiabilidad pero no privacidad. Algunos consiguieron el teléfono de hamburguesas en su habitación de adolescentes después de rogarles a sus padres durante semanas. Algunos codiciaban el teléfono de fútbol que venía gratis con una suscripción a Sports Illustrated. La escritora Charli Penn escribió en Apartment Therapy que, como millennial, consiguió un teléfono fijo porque le da un descanso de su teléfono celular, es más fácil de usar para su padre y la transporta al pasado. “Si las minifaldas a cuadros, las guirnaldas de hiedra y las botas militares de suela gruesa pueden disfrutar de un bienvenido regreso, ¿por qué no puedo acogerme a una conversación de horas usando el teléfono inalámbrico de mi casa, tal como lo hacía en mi adolescencia y cuando tenía 20 años?”, dijo Penn. Otros dependen de líneas fijas en zonas rurales con cobertura de telefonía móvil irregular. Aun así, los usuarios de teléfonos fijos son una clara minoría en Estados Unidos. Alrededor del 73% de los adultos estadounidenses vivían en un hogar sin teléfono fijo pero con al menos un teléfono celular en 2022, según los datos más recientes recopilados por el gobierno federal. Como era de esperar, la edad fue un factor clave en el uso del teléfono. Casi el 90% de los estadounidenses de 25 a 29 años informaron que solo usaban teléfonos celulares, en comparación con menos de la mitad de los estadounidenses mayores de 65 años. Citando la caída en picado de la popularidad de las líneas fijas, AT&T pidió el año pasado a los reguladores de California que fueran relevados de su obligación de mantener su tradicional red telefónica de alambre de cobre, la que conectó a los hogares estadounidenses durante la mayor parte del siglo pasado. AT&T dijo que la cantidad de líneas fijas de cobre, conocidas como servicio telefónico simple o POTS, que brinda en California cayó un 89% entre 2000 y 2021. Los clientes generalmente pagan alrededor de 34.50 dólares al mes por ese servicio, según la Oficina de Defensores Públicos de California. . Pero incluso la mayoría de los usuarios de líneas fijas dependen principalmente de sus teléfonos móviles, según AT&T. "Al igual que los alquileres de Blockbuster y las películas Kodak, POTS ha caído de la primacía tecnológica a la obsolescencia efectiva en el transcurso de una generación", escribió AT&T en su solicitud ante la Comisión de Servicios Públicos de California.