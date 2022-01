'Solo tratábamos de respirar', narran sobrevivientes tragedia de incendio en NY

The New York Times The New York Times

Nueva York.- Comenzó como una perezosa mañana de domingo, fría y gris afuera. Los residentes de la torre Twin Parks North West en el Bronx se despertaron con los niños y las tareas del hogar, y luego la mañana se convirtió en un instante en una pesadilla ennegrecida. Wesley Patterson, de 28 años, residente desde hace más de 20 años, se arrastró al baño para lavarse alrededor de las 11 a. m. cuando su novia llamó a la puerta. Dijo que había mirado por la ventana y había visto llamas saliendo del apartamento de al lado. Un espeso humo negro comenzó a inundar su apartamento. En segundos, Patterson apenas podía ver a su novia o su hermano, y estaban al otro lado de la habitación. "Estábamos tratando de respirar", dijo. Los llevó rápidamente a una ventana trasera con la promesa de aire fresco y algo de alivio. Esa ventana estaba muy caliente al tacto, le quemaba las manos, pero luchó para abrirla. La medida fracasó: el humo comenzó a inundar el apartamento. Volvió a bajar la ventana de un golpe. Escenas frenéticas como esta se desarrollaban en apartamentos a lo largo del edificio de 19 pisos, mientras padres e hijos buscaban escapar de hogares que de repente estaban oscuros y sin aire. Tony Johnson, de 54 años, un veterano del ejército, buscó su vieja máscara de gas, pero no pudo encontrarla. Mamadou Wague, de 47 años, vivía en el tercer piso con otros nueve miembros de la familia. "Uno de los niños dijo: '¡Oh, papá! ¡Papi! ¡Hay un incendio!'", dijo. "Me levanto y hay humo en las habitaciones de los niños". Fue de puerta en puerta, golpeando, llevando a su familia a la habitación del frente para escapar. Le faltaba un niño, una hija, Nafisha, de 8 años. Corrió a su habitación y la encontró gritando en su cama. "Simplemente la agarro y corro", dijo. En el pasillo, el humo espeso hizo borrosos los vecinos que pasaban. "Estaba oscuro", dijo el hijo de Wague, Hame Wague, de 16 años. "Todos estábamos tosiendo". No sería hasta más tarde que Mamadou Wague se dio cuenta de que había sufrido quemaduras en los labios y la nariz, heridas que cree que recibió mientras sacaba a su hija de la cama. "No pensé en nada más que en sacarla", dijo.