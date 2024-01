Solidifica Donald Trump su camino a la Presidencia de EU

Washington DC.- El expresidente Donald Trump solidificó su camino rumbo a la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca al triunfar ayer en las internas del estado de New Hampshire.

Su única rival, Nikki Haley, descartó ayer abandonar la competencia.

El conteo dio al ex Mandatario 54.5 por ciento de los votos contra 43.6 de Haley.

Anoche, Trump se convirtió en el único republicano en la historia moderna de EU en ganar las dos primeras fechas de las internas republicanas -Iowa y New Hampshire-, lo que lo deja bien colocado para sumar en las próximas semanas los mil 215 delegados necesarios para amarrar la nominación.

"Vamos a tener el mayor éxito electoral. Vamos a darle un giro a nuestro país. Vamos a ganar esto. No tenemos opción. Si no ganamos, creo que nuestro país está acabado", apuntó Trump en un tono apocalíptico en su mitin de victoria en el estado de New Hampshire, acusando a Haley de no salir de la competencia.

Haley prometió mantenerse en la pelea por la Casa Blanca, al menos hasta el próximo 24 de febrero, cuando se celebrarán las primarias en Carolina del Sur, estado del cual fue Gobernadora.

De acuerdo con las encuestas de salida publicadas por la cadena CNN, el ex Presidente construyó su victoria entre los votantes que se definen como conservadores y de baja escolaridad, lo que constituye a la principal parte de la base del Partido Republicano. Haley, por otro lado, logró el apoyo de los moderados y los de alta escolaridad.

Para algunos observadores, los datos de las primarias republicanas reflejan, sin embargo, una debilidad de Trump que puede afectarlo en la elección general de noviembre frente al Mandatario Joe Biden, al perder más del 60 por ciento de los votantes independientes, claves para inclinar la balanza en varias entidades.

Con algunos sondeos en diciembre registrando repunte de la candidatura de Haley, la campaña y los grupos proTrump en New Hampshire destinaron casi 10 millones de dólares en anuncios de TV atacando a la exembajadora ante la ONU en temas como migración y seguridad social, de acuerdo con la firma AdImpact.

Ayer, sin embargo, los conteos oficiales indicaron que Trump logró una victoria por más de 10 puntos porcentuales sobre Haley, lo que para los analistas muestra el éxito de los ataques de las últimas semanas.

Aun cuando la competencia no termina, la fortaleza del ex Presidente en las internas republicanas desató ayer especulación sobre la persona a la que elegiría como su compañero de fórmula, entre los que se menciona al senador Tim Scott y a la congresista Nancy Mace, ambos conservadores de Carolina del Sur.

"Creo que es hora de que los republicanos se unan en torno a Donald Trump. Punto", subrayó ayer el senador Scott, el único afroamericano republicano en la Cámara Alta estadounidense, y quien compitió infructuosamente por la nominación presidencial.

Gana también Biden

El Presidente de EU, Joe Biden, ganó ayer las primarias demócratas de New Hampshire al imponerse en una inusual votación por escrito al congresista Dean Phillips y la escritora Marianne Williamson, quienes figuraban junto a otros nombres poco conocidos.