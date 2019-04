Solicitantes de asilo parecen peleadores de la UFC: Trump

Estados Unidos— El sábado el presidente Trump dijo que los solicitantes de asilo parecen peleadores de la liga de artes marciales mixtas UFC durante el discurso que dio en Las Vegas ante la Coalición Judía Republicana, informó CNN.

Trump calificó de “fraude” el programa de asilos, alegando que en el inter los abogados entrenan a hombres rudos y violentos.

“Algunas de las personas más rudas que uno haya visto, gente que parece que debería estar peleando en la UFC”, dijo refiriéndose a la promotora Ultimate Fighting Championship. “Leen una paginita que les dan abogados que andan por todas partes —ustedes conocen a los abogados, ellos les dicen qué digan—. Si uno ve a este muchacho, dice, guau, ‘qué tipo tan rudo”.

Luego Trump habló con voz profunda, diciendo, “temo mucho por mi vida, me preocupa mucho que si me regresan mi país alguien se me acerque”, imitando a un migrante hipotético.

“No, no, él va a ser el que se acerque a los demás”, bromeó.

Trump también se burló de las personas que respaldan el asilo diciendo que no quieren ver las motivaciones de los migrantes.

“Oh, démosle asilo —¡él tiene miedo, tiene miedo!”, señaló Trump, imitándolos. “No nos gusta mucho el hecho de que tenga tatuajes en la cara, eso no es buena seña. No nos gusta mucho el hecho de que traiga la bandera de Honduras o de Guatemala o de El Salvador, y luego dice que tiene mucho miedo de estar en su país”.