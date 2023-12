Solicitan abogados de Trump un veredicto rápido y terminar el juicio

Nueva York.- Los abogados de Donald Trump descansaron este martes en su defensa y buscaron dar por terminado inmediatamente el juicio civil por fraude que amenaza el imperio de bienes raíces del expresidente.

El juez respondió “De ninguna manera voy a autorizar eso”.

Los abogados de Trump --- que fueron frenados en una propuesta similar durante el mes pasado --- fueron rechazados cuando le pidieron al juez Arthur Engoron que acorte el juicio y emita un veredicto exonerando a Trump, su empresa y ejecutivos de alto rango de cualquier delito.

Christopher Kise, abogado de Trump, dijo que la defensa planea enviarle documentos a Engoron al final de la semana detallando completamente los argumentos por los que solicitan un veredicto rápido.

“Ustedes van a perder el tiempo, aunque no puedo decirles que no me envíen nada”, le dijo Engoron a Kise, y le advirtió que “eso no significa que voy a entretenerme con eso o leer su petición por escrito”.

El abogado del estado Kevin Wallace se quejó de una propuesta improbable --- de que básicamente era un ejercicio académico tomando en cuenta la postura de Engoron sobre el asunto --- y que era “un desperdicio colosal de recursos”.

Los argumentos finales están programados para el 11 de enero, justo cuatro días antes de que empiecen las reuniones electorales en Iowa y con eso las primarias presidenciales.

Engoron, quien decidirá el caso en lugar de un jurado, que no se permite en este tipo de demanda, dijo que espera tomar una decisión a finales de enero.

La primera vez que los abogados de Trump solicitaron un veredicto directo fue el 9 de noviembre. Engoron respondió que iba a tomar la petición “bajo advertencia” y ordenó que el juicio procediera como estaba programado.

Unas semanas después, Engoron rechazó la petición de la defensa de anular el juicio, negando sus afirmaciones de que él tenía sesgos políticos y había dañado irreparablemente el derecho de Trump a tener un juicio justo, ya que “se había alejado de los estándares ordinarios de la imparcialidad”.