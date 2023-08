Soldado de EU huyó por desigualdad en su país, afirma Norcorea

Corea del Sur.- Corea del Norte afirmó el miércoles que el soldado estadounidense que ingresó el mes pasado a su territorio a través de la fuertemente resguardada frontera con Corea del Sur lo hizo por su desilusión con la desigualdad en la sociedad de Estados Unidos.

Se trata de la primera confirmación oficial de Corea del Norte de la detención del soldado raso de segunda clase Travis King, quien entró en Corea del Norte mientras realizaba un recorrido turístico en un poblado fronterizo de Corea del Sur el 18 de julio. Se convirtió en el primer estadounidense detenido en Corea del Norte en casi cinco años.

La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que King les contó a los investigadores que decidió entrar en Corea del Norte “a partir de su resentimiento por el maltrato inhumanitario y discriminación racial dentro de las fuerzas norteamericanas”.

Aseguró que King también expresó su voluntad de solicitar refugio en Corea del Norte o en un tercer país, porque estaba “decepcionado también de la desigual sociedad estadounidense”.

Corea del Norte dice que continuará su investigación en el caso.

Previamente, analistas dijeron que Corea del Norte podría intentar utilizar el caso de King para obtener concesiones por parte de Washington, como vincular su liberación con que Estados Unidos reduzca sus actividades militares conjuntas con Corea del Sur.

El cruce fronterizo de King se produjo en medio de fuertes hostilidades en la Península de Corea. Corea del Norte ha llevado a cabo más de 100 pruebas de armas desde principios del año pasado, lo que provocó que Estados Unidos ampliara sus ejercicios militares con Corea del Sur. Pyongyang considera que los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur son un ensayo de invasión.

King debía dirigirse a Fort Bliss, Texas, después de que fue liberado en Corea del Sur tras una condena por agresión.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, King, que eligió cumplir su condena en un campo de trabajos forzados en lugar de pagar la multa de casi 4 mil dólares, ha sido declarado como ausente sin permiso. El castigo por ausentarse sin permiso puede incluir confinamiento en el calabozo, la pérdida de la paga o la baja deshonrosa, y depende en gran medida del tiempo que hayan estado ausentes y de si han sido detenidos o han regresado por sus propios medios.

Estados Unidos y Corea del Norte, que lucharon durante la guerra de Corea de 1950 a 1953, siguen técnicamente en guerra, ya que ese conflicto terminó en una tregua, no en un tratado de paz, y no tienen lazos diplomáticos. Suecia prestó servicios consulares a estadounidenses en casos anteriores, pero al parecer el personal diplomático sueco no ha regresado desde que Corea del Norte ordenó a los extranjeros abandonar el país al comienzo de la pandemia de COVID-19.

Corea del Norte ha retenido anteriormente a varios estadounidenses que fueron arrestados por cargos contra el Estado y espionaje, entre otros. Pero no se sabía de ningún otro estadounidense detenido desde que Corea del Norte expulsó al estadounidense Bruce Byron Lowrance en 2018. Durante la Guerra Fría, un pequeño número de soldados estadounidenses que huyeron a Corea del Norte aparecieron más tarde en películas de propaganda norcoreana.

Funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por su bienestar, y dijeron anteriormente que Corea del Norte ignoró las solicitudes de información sobre él.