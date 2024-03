Sobrevivió 72 años en un pulmón de hierro

Nueva York.- Después de quedar paralizado por la polio a los 6 años, Paul Alexander estuvo confinado durante gran parte de su vida a un pulmón de hierro amarillo que lo mantuvo con vida. No se esperaba que sobreviviera después de ese diagnóstico, e incluso cuando superó esas probabilidades, su vida estuvo limitada en gran medida por una máquina en la que no podía moverse.

Pero el costo de vivir en un pulmón de hierro con polio no impidió que Alexander fuera a la universidad, se graduara en derecho y ejerciera la abogacía durante más de 30 años. Cuando era niño, aprendió por sí mismo a respirar durante minutos y luego horas seguidas, pero tuvo que usar la máquina todos los días de su vida.

Murió el pasado lunes a los 78 años, según un comunicado de su hermano, Philip Alexander, en las redes sociales.

Fue una de las últimas personas en los Estados Unidos que vivió dentro de un pulmón de hierro, que funciona cambiando rítmicamente la presión del aire en la cámara para forzar la entrada y salida del aire de los pulmones. Y en las últimas semanas de su vida, consiguió seguidores en TikTok al compartir cómo había sido vivir tanto tiempo con la ayuda de una máquina anticuada.

No se proporcionó ninguna causa oficial de muerte. Pero Alexander había sido hospitalizado brevemente con Covid–19 en febrero, según su cuenta de TikTok.

Escribió su propia historia

Alexander contrajo polio en 1952, según su libro “Tres minutos para un perro: mi vida en un pulmón de hierro”. Rápidamente quedó paralizado y los médicos del Parkland Hospital de Dallas le colocaron un pulmón de acero para que pudiera respirar.

“Un día, después de un sueño profundo, abrí los ojos y miré a mi alrededor buscando algo, cualquier cosa, familiar”, dijo Alexander en su libro, que escribió poniéndose un bolígrafo o un lápiz en la boca. “Dondequiera que mirara era muy extraño. No sabía que cada nuevo día mi vida inevitablemente tomaba un camino que se volvería inimaginablemente extraño y más desafiante”.

Si bien las innovaciones en ciencia y tecnología condujeron a ventiladores portátiles para personas con problemas respiratorios, los músculos del pecho de Alexander estaban demasiado dañados para usar cualquier otra máquina, y dependió del pulmón de hierro durante gran parte de su vida, según The Dallas Morning News, que lo describió en 2018.

Cuando estaba dentro de la máquina, Alexander necesitaba la ayuda de otras personas para tareas básicas como comer y beber. Durante gran parte de su vida, esa ayuda provino de su cuidadora, Kathy Gaines, escribió Alexander en su libro.

A través de las redes

Alexander lanzó su cuenta de TikTok en enero y, con la ayuda de otros, comenzó a crear vídeos sobre su vida. Algunos abordaron aspectos más amplios de su vida, como cómo ejerció la abogacía desde el pulmón de acero.

En un vídeo, Alexander detalló los desafíos emocionales y mentales de vivir dentro de un pulmón de hierro.

“Es muy solitario”, dijo mientras se escucha el zumbido de la máquina de fondo. “A veces es desesperante porque no puedo tocar a alguien, mis manos no se mueven y nadie me toca excepto en raras ocasiones, lo cual aprecio”.

Alexander dijo en el video que a lo largo de los años había recibido correos electrónicos y cartas de personas que luchaban contra la ansiedad y la depresión, y les ofreció algunos consejos.

“La vida es algo tan extraordinario”, dijo. “Sólo espera. Va a mejorar”.

Antes de su muerte, en un vídeo publicado en TikTok el 31 de enero, Alexander dijo que le había sorprendido y conmovido la respuesta a sus vídeos.

“Me hace sentir como si hubiera alguien que realmente se preocupa por mí”, dijo. “Ojalá pudiera abrazar a cada uno de ustedes”.

El verano de 1952

Paul Richard Alexander nació el 30 de enero de 1946 en Dallas, hijo de Gus Nicholas Alexander y Doris Marie Emmett. Después de jugar al aire libre en un día de verano de 1952, llegó a casa con fiebre de 102 grados Fahrenheit (38ºC), dolor de cabeza y rigidez en el cuello, escribió su madre en el prólogo de su libro.

“Tenía todos los motivos para estar aterrorizada, y así fue”, escribió. “La polio, la enfermedad temida por todos los padres, acechaba por nuestra ciudad como un gran monstruo negro, paralizando y matando dondequiera que iba. Aquí estaba Paul con todos los síntomas”.

Alexander pasó varios meses en el hospital, donde estuvo a punto de morir en varias ocasiones.

“Finalmente, un día el médico nos llamó y nos dijo que Paul no podría vivir mucho más y que si lo queríamos en casa con nosotros cuando muriera, podríamos llevarlo”, escribió su madre.

Su viaje a casa con el pulmón de acero puso “tensos” a los trabajadores del hospital, e involucró un camión con un generador en la plataforma para mantener la máquina en funcionamiento, escribió su madre.

Cuando tenía 8 años, Alexander aprendió a respirar por sí solo durante hasta tres minutos, tragando aire “como un pez” y tragándolo hasta sus pulmones, le dijo a The Dallas Morning News.

Alexander le dijo al periódico que un cuidador lo motivó a aprender a respirar y le ofreció un cachorro si intentaba aprender a respirar por sí solo. Consiguió su cachorro, que más tarde se convirtió en la inspiración para el título de su libro, “Tres minutos para un perro”.

Alexander fue uno de los primeros estudiantes en recibir educación en casa a través del Distrito Escolar Independiente de Dallas y, en 1967, se graduó segundo en su clase de W.W. Samuell High, según The Dallas Morning News.

“La única razón por la que no obtuve el primer puesto”, le dijo al periódico, “es porque no podía ir al laboratorio de biología”.

Después de la secundaria, Alexander asistió a la Universidad Metodista del Sur en Dallas antes de trasladarse a la Universidad de Texas en Austin para estudiar economía y finanzas, según “Alcalde”, la revista para exalumnos de la Universidad de Texas.

Al aprender a respirar por sí solo, Alexander podía vivir fuera del pulmón de hierro durante horas seguidas, y los estudiantes de su dormitorio lo llevaban a clase en silla de ruedas, según la revista. Luego asistió a la facultad de derecho en la Universidad de Texas y obtuvo su título de abogado en 1984.