Sin Trump, se preparan candidatos del GOP para primer debate

Columbia.- Donald Trump no estará en el escenario del debate republicano hoy miércoles. Pero de todos modos el expresidente está impulsando la conversación dentro y fuera del escenario del debate. Los partidarios de Trump, incluida la representante Marjorie Taylor Greene, estarán en Milwaukee. Hay dudas sobre cuántos de sus sustitutos de campaña podrán ingresar a la sala de operaciones de Fox News. Según se informa, la red ha restringido su acceso a menos que sean invitados de otra organización de medios. Otros ocho candidatos cumplieron con los requisitos de donación y encuestas para estar en el escenario, según el Comité Nacional Republicano (RNC). Para aquellos que no lo hicieron, perderse el debate podría ser un momento decisivo en sus campañas. El locutor de radio conservador Larry Elder ha dicho que planea demandar al RNC por haber sido excluido, a pesar de que lo que dice es prueba de que calificaba para el debate. Tampoco quedó claro de inmediato qué haría el alcalde de Miami, Francis Suárez, que no pasó el corte, luego de sus comentarios en la Feria Estatal de Iowa de que podría abandonar la carrera si eso sucediera. Para calificar para el debate del 23 de agosto, los candidatos debían cumplir con los requisitos de las encuestas y de los donantes establecidos por el RNC: al menos el 1% en tres encuestas nacionales o una combinación de sondeos nacionales y estatales anticipados que el comité considere aceptable, entre el 1 de julio y 21 de agosto, y un mínimo de 40 mil donantes, 200 de ellos en 20 o más estados. Los aspirantes también debían comprometerse al menos 48 horas antes del debate del miércoles por la noche, según los criterios del RNC, que también requería que los participantes firmaran un compromiso prometiendo apoyar al eventual candidato del partido. Un vistazo a quienes están dentro: Ron Desantis El gobernador de Florida ha sido visto durante mucho tiempo como el principal rival de Trump, terminando en un distante segundo lugar detrás de él en las encuestas en los estados con votación anticipada y también en las encuestas nacionales, y recaudando una cantidad impresionante de dinero. Pero la campaña de DeSantis ha tenido dificultades en las últimas semanas para estar a la altura de las altas expectativas. Despidió a más de un tercio de su personal cuando los documentos federales demostraron que su campaña estaba quemando dinero en efectivo a un ritmo insostenible. Con Trump ausente, DeSantis puede ser el objetivo principal de otros en el escenario. Nikki Haley Ha invadido los estados con votación anticipada con eventos de campaña, explicando a las multitudes sus éxitos al derrocar a un veterano legislador de Carolina del Sur y luego convertirse en la primera mujer y la primera gobernadora de una minoría del estado. Haley, que también fue embajadora de Trump ante la ONU durante unos dos años, cita con frecuencia su experiencia internacional, centrándose en la amenaza que China representa para Estados Unidos. Haley, la única mujer en la carrera republicana, ha dicho que los estudiantes transgénero que compiten en deportes es “el tema de las mujeres de nuestro tiempo” y ha recibido elogios de un importante grupo antiaborto, que la calificó de “dotada excepcionalmente para comunicarse desde la perspectiva de una mujer provida”. Tim Scott El senador de Carolina del Sur está buscando un momento decisivo. El primer debate podría ser su oportunidad. Scott, un prolífico recaudador de fondos, comenzó el verano con 21 millones de dólares en efectivo disponibles. Chris Christie El exgobernador de Nueva Jersey abrió su campaña presentándose como único candidato dispuesto a enfrentarse a Trump. Christie pidió al expresidente que “se presente en los debates y defienda su trayectoria”, calificándolo de “cobarde” si no lo hace. Mike Pence El vicepresidente de Trump había alcanzado el umbral de las encuestas, pero tuvo dificultades para reunir un número suficiente de donantes, lo que plantea la posibilidad de que no califique para el primer debate. Pero el 8 de agosto, la campaña de Pence anunció que había cruzado el umbral de los 40 mil donantes y también que se había convertido en el primer candidato en presentar formalmente su recuento de donantes al Comité Nacional Republicano para su verificación. Vivek Ramaswamy El empresario de biotecnología y autor de “Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam” es uno de los favoritos del público en eventos con múltiples candidatos y ha obtenido buenos resultados a pesar de no ser conocido a nivel nacional cuando ingresó a la carrera. La campaña de Ramaswamy dice que alcanzó el umbral de donantes a principios de este año, pero este verano lanzó el “Gabinete de cocina de Vivek” para aumentar aún más el número de donantes al permitir que los recaudadores de fondos se queden con el 10% de lo que aportan para su campaña. Asa Hutchinson El exgobernador de Arkansas durante dos mandatos fue el último candidato que cumplió con los requisitos del RNC. Hutchinson, que satisfizo los requisitos de las encuestas pero trabajó lentamente para superar el umbral de donantes, dijo el domingo en CNN que finalmente había superado los 40 mil donantes únicos. Doug Burgum Burgum, un rico exempresario de software que ahora cumple su segundo mandato como gobernador de Dakota del Norte, ha estado utilizando su fortuna para impulsar su campaña. El mes pasado anunció un programa para obsequiar tarjetas de regalo de 20 dólares (las "Tarjetas de Ayuda Biden", que afectan el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden) a hasta 50 mil personas a cambio de donaciones de 1 dólar. Los críticos han cuestionado si la oferta viola la ley de financiación de campañas.