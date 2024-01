Sin firmar prohibición nacional del aborto decenas de Republicanos

En 2021, la representante Michelle Steel, una republicana de California cuyo distrito ganó el presidente Biden en 2020, copatrocinó la Ley de Vida desde la Concepción, un proyecto de ley para reconocer a un óvulo fecundado como una persona con igualdad de protección en virtud de la 14ª Enmienda.

Fue un año antes de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade. Steel fue una de los 166 republicanos de la Cámara de Representantes -entonces casi tres cuartas partes de la conferencia- que finalmente firmaron la ley, que suponía una prohibición del aborto en todo el país. Lo hizo apenas unas semanas después de su presentación.

En aquel momento, los republicanos no consideraban problemático el amplio impacto potencial del proyecto de ley. Con el caso Roe contra Wade, que reconocía el derecho constitucional al aborto como ley del país, la medida podía tener poco efecto práctico. Era sobre todo un gesto de apoyo al movimiento antiabortista, una fuente vital de respaldo político para el G.O.P. Y los demócratas, que controlaban la Cámara en aquel momento, nunca la someterían a votación de todos modos.

El año pasado, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una legislación idéntica, el panorama había cambiado considerablemente. La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson anuló el caso Roe, desencadenando una carrera por muchos estados para imponer severas restricciones, y la prohibición del aborto se convirtió en un tema políticamente tóxico para los republicanos en las elecciones de todo el país. Además, el G.O.P. volvió a controlar la Cámara de Representantes, aunque sólo fuera por un estrecho margen, con poder para controlar lo que llegaba al hemiciclo.

La Sra. Steel esperó casi un año para firmar, y lo hizo el viernes por la mañana, sólo después de que su contrincante demócrata la criticara por cambiar de opinión sobre la cuestión para obtener beneficios políticos y de que The New York Times le notificara un artículo que documentaba su cambio de postura. Casi otras tres docenas de legisladores republicanos que la apoyaron durante el último Congreso, incluidos varios que se enfrentan a duras contiendas por la reelección en distritos competitivos, aún no la han vuelto a firmar.

El cambio refleja hasta qué punto la desaparición de Roe ha cambiado drásticamente el cálculo del G.O.P. sobre el aborto, planteando un dilema a los miembros de un partido que todavía quiere atraer a los votantes conservadores que están a favor de restricciones severas sin alienar a una creciente mayoría del país que no lo está.

También puede significar la desaparición de una táctica que los republicanos del Congreso han empleado con éxito durante décadas para ganar puntos políticos con su base: el proyecto de ley de mensajes contra el aborto.

El portavoz Mike Johnson, un cristiano evangélico que ha puesto su fe al frente de su política a lo largo de su carrera, ha calificado el aborto de "holocausto americano". Pero incluso él ha admitido la realidad política del momento y ha dicho que este año no está presionando para llevar al pleno cuestiones sociales polémicas.

En el año y medio transcurrido desde la decisión Dobbs, ha quedado claro para muchos republicanos que arrebatar un derecho que las mujeres han tenido durante décadas no conduce a un resultado político positivo para ellos. Alrededor del 69% de los votantes piensa que el aborto debería ser legal en los tres primeros meses de embarazo, según una reciente encuesta de Gallup, una cifra récord.

Los demócratas han aprovechado la dinámica, destacando sus esfuerzos para proteger el acceso al aborto y atacando a los republicanos que anteriormente han tratado de restringirlo o prohibirlo - incluso si desde entonces se han alejado de su posición o simplemente se han callado sobre el tema.

"Steel hará lo que haga falta para ganar", dijo Derek Tran, abogado demócrata defensor de los derechos de los consumidores que aspira a desbancar a Steel. "Se mantiene callada en el tema del aborto, pero no ha sido más que una extremista a la hora de asegurarse de que el aborto sea eliminado como derecho".

Mientras que los votantes de otras zonas del país pueden estar preocupados por las leyes estatales o las medidas electorales que restringen los abortos, añadió, en la profundamente azul California, "tienen miedo de la legislación federal."

Una portavoz de la Sra. Steel, Claire Nance, criticó a The Times por preguntar si la congresista había cambiado de postura y dijo que la Sra. Steel "está a favor de la vida con las excepciones de violación, incesto y salud de la madre." El proyecto de ley que apoyó el viernes no incluye esas excepciones.

El grupo de antiguos copatrocinadores que se han mantenido al margen de la legislación en esta ocasión incluye a otros dos legisladores republicanos vulnerables de California que también representan distritos que el Sr. Biden ganó en las últimas elecciones presidenciales: Los representantes David Valadao y Mike García.Sin firmar

La diputada Nancy Mace ha hablado de la necesidad de que el partido tenga un mensaje más atractivo para las mujeres votantes.

La representante Mariannette Miller-Meeks de Iowa, antigua copatrocinadora del proyecto de ley que ganó sus elecciones en 2020 por seis votos, también se ha mantenido al margen de la última versión. Otros dos republicanos cuyos distritos ganó Biden en 2020, los representantes Don Bacon de Nebraska y David Schweikert de Arizona, tampoco han firmado este año, a pesar de que apoyaron el proyecto de ley en el pasado.

La representante Nancy Mace, una republicana que representa a un distrito morado en Carolina del Sur, también es una copatrocinadora anterior que se ha mantenido al margen del proyecto de ley esta vez, hablando de cómo el partido necesita tener un mensaje más atractivo para las votantes femeninas si quiere mantener el control de la Cámara.

Algunos de los antiguos copatrocinadores han explicado por qué no apoyan esta ley, mientras que otros no lo han hecho. El Sr. Bacon ha dicho que no apoya la legislación de 2023 porque no incluye una excepción clara para la vida de la madre. (La versión de 2021 que apoyó tampoco lo hacía).

Cuando se le preguntó directamente en un ayuntamiento íntimo si tenía previsto copatrocinar la Ley de Vida desde la Concepción en este Congreso, como había hecho en el pasado, la Sra. Miller-Meeks dijo que "todavía no se ha planteado", y luego mencionó que la mayoría de la gente define la vida como el comienzo entre las 12 y las 15 semanas.

Mary Ziegler, profesora de Derecho e historiadora del aborto en la Universidad de California, Davis, dijo que los republicanos no han cambiado de postura, sino que algunos simplemente están moderando el lenguaje y los gestos antiabortistas que antes abrazaban y que ahora creen que podrían perjudicarles políticamente.

"Lo que intentan es conseguir cosas para el movimiento antiabortista sin difundirlas, porque no quieren el contragolpe político", dijo el profesor Ziegler. "Un proyecto de ley de mensajería con gestos vacíos parece claramente una mala idea".

Aun así, incluso con la retirada de la legislación, más del 50% de los republicanos de la Cámara de Representantes respaldan el proyecto de ley de prohibición nacional del aborto.

Nicole McCleskey, encuestadora del G.O.P., dijo que los republicanos todavía están navegando por el nuevo panorama del aborto, políticamente más espinoso, y que los legisladores de distritos competitivos estaban comprendiendo la necesidad de encontrar un equilibrio entre mostrar que valoran a las mujeres y mantenerse fieles a sus principios.

"Hay retoques en la forma de representar nuestros puntos de vista, que siguen siendo coherentes con la postura de preservar la vida", dijo la Sra. McCleskey. "Nadie va a votar a alguien que dice que le va a quitar lo que percibe como sus derechos, pero todavía no lo hemos reconocido plenamente en nuestra forma de hablar de este tema".

La Sra. McCleskey dijo que aconseja a los republicanos que sean coherentes sobre el aborto, pero que traten de señalar su consideración por las mujeres hablando de otros temas, como la anticoncepción, la atención a la salud mental y la atención a las mujeres mayores.

Algunos republicanos están intentando una versión de ese enfoque. Nikki Haley, la única mujer en las primarias presidenciales del G.O.P., ha hablado de garantizar el acceso a la anticoncepción, y la Sra. Miller-Meeks ha señalado un proyecto de ley sobre anticoncepción que presentó para tratar de mitigar las críticas a su oposición al derecho al aborto.

Esta semana, dos comités de la Cámara de Representantes han empezado a estudiar una medida titulada Ley de derechos de las estudiantes embarazadas, que exigiría a las facultades y universidades distribuir información sobre los derechos, adaptaciones y recursos disponibles para las estudiantes embarazadas.

Las organizaciones de defensa del derecho al aborto condenaron el proyecto de ley en una carta dirigida a los miembros del Congreso como "una ley antiaborto apenas velada que no abordaría los principales obstáculos para que las estudiantes embarazadas puedan acceder a la educación". Argumentan que el proyecto de ley pretende limitar las opciones de atención sanitaria de las estudiantes embarazadas al omitir el aborto en la lista de derechos y servicios que exigiría que se pusieran a su disposición.

Dana Singiser, cofundadora de la organización sin ánimo de lucro Contraception Access Initiative (Iniciativa para el Acceso a la Anticoncepción), dijo que para los republicanos era una jugada política inteligente centrarse en iniciativas más pequeñas y aparentemente aceptables que, a primera vista, parecen mejorar los derechos de las mujeres, en lugar de recortarlos.

"Ahora es políticamente indefendible apoyar una prohibición nacional del aborto", afirmó. "Este es el epítome del perro que cazó al carro. Se opusieron al aborto, el Tribunal Supremo anuló el derecho, y luego no saben cómo conciliar sus posiciones extremistas que eran defendibles mientras la gente tuviera realmente el derecho."

Aun así, algunos republicanos siguen presionando con la misma agresividad que siempre para que se tomen medidas al respecto.

"Proteger la vida es una de mis principales prioridades en el Congreso", dijo el representante Alex X. Mooney, de Virginia Occidental, principal promotor de la Ley de Vida desde la Concepción, que se presenta al Senado. Mooney, de Virginia Occidental, principal promotor de la Ley de Vida desde la Concepción y candidato al Senado. "Respetar la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no es simplemente una creencia religiosa; es un hecho científico que la vida comienza en la concepción".