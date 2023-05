Sin EU, México comería comida para gato: senador

Washington.- Sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de una lata, aseguró el senador republicano John Neely Kennedy durante la comparecencia de la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram.

“Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año. Sin el pueblo estadounidense, México estaría, hablando figurativamente, comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el traspatio”, dijo el congresista.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia, se trataron las acciones que han tomado la agencia y la administración Biden para combatir la crisis del fentanilo en el país y a los cárteles mexicanos de droga.

Kennedy insistió en la propuesta que diversos republicanos han replicado, de que las tropas estadounidenses entren a territorio mexicano para ayudar en el combate al crimen organizado.

“¿Por qué no usted y el presidente Biden, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono y llaman al presidente López Obrador y le hacen un trato que no pueda rechazar para permitir que nuestros militares y oficiales entren a México y trabajen con el Ejército para detener a los cárteles? ¿Por qué no hacen eso?”, preguntó el republicano en un cuestionamiento directo a Milgram.

Responde Ebrard: ‘Es racista e ignorante’

Tras estas declaraciones, el canciller Marcelo Ebrard tachó al republicano como “ignorante y racista”.

“Yo lo que le diría es que es una persona non grata en México. Nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados”, dijo tras un evento en la SRE.

“A mí se me hace un señor ignorante, racista, debería darle vergüenza ser senador”.

Ebrard consideró que es una posición minoritaria y electorera.

“Es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública”, expuso.

Por otra parte, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, utilizó su cuenta de Twitter para responder al senador estadounidense y reiterar el rechazo a cualquier acción de intervencionismo.

“México es un país grande, digno y soberano, @SenJohnKennedy. No somos traspatio de nadie”, escribió Velasco.

“Rechazaremos cualquier acción de intervencionismo y exigimos con firmeza el respeto que merecemos como el socio económico y aliado más importante de Estados Unidos”.