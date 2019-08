Siguiente debate demócrata podría ser dividido nuevamente en dos noches

Nueva York— La tercera ronda de debates demócratas está a punto de alargarse de una noche a dos.

ABC News, que va a organizar el debate en Houston, anunció este miércoles que si 10 o menos candidatos califican, podría hacerse en una sola noche, el 12 de septiembre.

Pero si ese número aumenta a 11, el debate será el 12 y 13 de septiembre, adoptando el formato de los dos primeros debates, en los que los 20 candidatos fueron divididos en dos noches.

A una semana de que se llegue la fecha límite para calificar para el tercer debate, 10 candidatos a la presidencia han reunido los requisitos establecidos por el Comité Nacional Demócrata, de acuerdo a un análisis de la información de los sondeos y recaudación de fondos realizado por The New York Times.

Un onceavo candidato no estaría muy alejado de serlo: Tom Steyer, el ex inversionistas en fondos de cobertura que se convirtió en activista a favor de la destitución, necesita sólo un sondeo para calificar, la representante Tulsi Gabbard de Hawai está a dos sondeos y la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York necesitará 20 donadores más y tres sondeos.