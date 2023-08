‘Sigue tu pasión’ podría ser un mal consejo

Quizá el consejo más común que les dan a quienes buscan trabajo es: sigue tu pasión. Lo que significa que solo puedes dar lo mejor de ti en el trabajo cuando haces algo que realmente te gusta.

Sin embargo, cada vez más estudios muestran que poner demasiado énfasis en la pasión por el trabajo puede ser perjudicial en varios sentidos.

PUBLICIDAD

“Hacer eso no ofrece la oportunidad de desarrollar una identidad fuera del trabajo”, afirmó Erin Cech, profesora adjunta de Sociología en la Universidad de Míchigan. “Además, los empleadores que le dan prioridad a la pasión esperan que la gente dedique más tiempo y energía sin que se le pague más”.

Aunque la idea de que un trabajo no tiene por qué ser una vocación no es nueva, los expertos afirman que la pandemia y los cambios que ha provocado en el mundo laboral podrían estar impulsando a las personas para que se replanteen el significado real de la pasión por un trabajo.

“Nos han dicho que solo puedes sentirte realizado a través del trabajo, pero la gente está empezando a ver que hay otros aspectos de la vida igual de importantes o más”, señaló Jae Yun Kim, profesor adjunto de Ética empresarial en la Escuela de Negocios Asper de la Universidad de Manitoba. “La gente empieza a considerar el trabajo como simplemente un trabajo y esa es una buena señal”.

Trabajar para sentirse realizado

En particular, preocuparte por si el trabajo te va a satisfacer aplica sobre todo al privilegiado mundo de los oficinistas. “La mayoría de las personas no trabajan para sentirse realizadas”, explicó Simone Stolzoff, autor del libro The Good Enough Job:

También es importante tener en cuenta el precio que podrías estar pagando por amar tu trabajo. Un artículo publicado en la revista The Journal of Personality and Social Psychology, en la que colaboró Kim, analizó siete estudios y un metanálisis y descubrió que la pasión puede utilizarse para legitimar “prácticas de gestión injustas y degradantes”, como pedirle al personal que trabaje horas extra sin paga, que trabaje los fines de semana y que se ocupe de tareas no relacionadas y que no forman parte del trabajo.

Uno de los estudios reveló que los directivos de varios sectores percibían que los subordinados que parecían más apasionados por su trabajo “tendrían más probabilidades de ofrecerse como voluntarios para realizar tareas extra (sin remuneración adicional) y de sentirse recompensados por el trabajo.

¿Pasión o explotación?

Maggie Perkins no necesita investigaciones académicas para comprender la conexión entre la pasión por el trabajo y la explotación. Perkins, de 31 años, fue profesora de secundaria y preparatoria durante ocho años en Florida y Georgia. Cuando anunció públicamente en TikTok que había renunciado a su trabajo y que era más feliz como trabajadora en Costco atrajo la atención de los medios y millones de visitas.

Seis meses después, ese sentimiento se mantiene. “Creo firmemente en que el sistema educativo se basa en la explotación del trabajo de los profesores, incluso en lugares con sindicatos sólidos”, afirmó Perkins y añadió que los salarios bajos, así como la disminución de la libertad de cátedra, la llevaron a abandonar la profesión.

“Estaba hecha para la enseñanza, pero tuve que elegir entre mi bienestar y perder mi identidad”. (Hace poco la ascendieron a capacitadora corporativa en Costco).