Sigue Siddhartha el ejemplo de su abuelo

Ciudad de México.- Durante los 106 años que vivió el abuelo paterno de Siddhartha, Guillermo González, hizo de todo: fue violinista y tocó con una orquesta filarmónica, se dedicó a la sastrería, después viajó por el mundo y a sus 88 años publicó su primer libro como escritor.

Al intérprete de "Únicos", aquel ejemplo de vida lo guía, ya que ilustra el tipo de carrera que ha procurado mantener, donde, más que fijarse una meta, el objetivo es evolucionar y crecer.

"Hace unos días encontré un libro que mi abuelo dejó en manuscrito, sin publicar; nunca paró de hacer, es superinspirador. He escuchado músicos que hablan de cómo una canción a la que le fue muy bien y tuvo mucho éxito termina siendo una cruz que hay que cargar: tienes que hacer algo que lo supere.

"Yo no lo veo así, me gusta que mi música me lleve a distintos lugares y sea mejor que lo que hice, pero para mí; lo demás vendrá como consecuencia. Concibo la música como una escalera: no ves el siguiente escalón hasta que subes y sabes que no vas a terminar de subir nunca", detalló el cantautor, en entrevista.

Siddhartha registra 2.6 millones de oyentes mensuales en Spotify, acaba de dar su primer concierto en el Foro Sol con boletaje agotado y puede presumir una carrera sólida, que lo tuvo de gira por casi dos años.

Construir eso, consideró el intérprete de 46 años, ha sido producto de un camino continuo, que inició con su grupo Fósforo Club en su natal Guadalajara, para después llevarlo a tocar la batería en un tour con Azul Violeta a principios de siglo, hasta que finalmente entró a Zoé.

El nominado cinco veces al Latin Grammy ha tenido momentos de reinvención, el más decisivo hace casi 18 años, cuando decidió apostar por su carrera solista y dejar al grupo, que ya había lanzado el álbum Rocanlover, con éxitos como "Love" y "Soñé".

La última presentación de Siddhartha como baterista de Zoé fue también la primera vez que él tocaba en el Foro Sol, como parte de un Vive Latino. La experiencia fue un contraste de emociones, detonadas al tener una audiencia masiva.

"(La decisión de ser solista) Fue decirme: 'voy a abandonar esto para emprender una cosa, no sabemos cuándo vuelva a pasar esto o si vuelva a pasar'. No había nada, era empezar 100 por ciento desde abajo, entonces esa noche fue muy dura.

"Me sentía entusiasmado, también tenía esas ganas, esa fe de emprender algo nuevo. Nadie apuesta esperando perder", recordó Jorge Siddhartha González Ibarra, su nombre completo.

Tras dejar el grupo se enfocó en su debut, Why You? (2008), con el que fue nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum de Rock Vocal.

Le siguieron sus materiales Náufrago (2011), El Vuelo del Pez (2014), Únicos (2016), Memoria Futuro (2019) y 00:00 (2022), con los que poco a poco se ha ganado un espacio y que le permitieron dar shows tan especiales para él como su primer Auditorio Nacional, en 2019.

"La primera vez que el Vive Latino me dio la oportunidad de estar yo solo, me pusieron en el peor horario posible: el viernes a las 13:00; abríamos el espacio. Teníamos una expectativa superbaja, pensábamos que iban a llegar 30 personas, pero al final se reunieron como 5 mil.

"Dentro del mismo Foro Sol hemos ido creciendo poco a poco, los Vive Latino nos fueron poniendo en un lugar distinto. Ahora es una locura estar ahí llenándolo nosotros solos", señaló el también productor de músicos como Caloncho y Technicolor Fabrics.

El 31 de enero se presentará en Barcelona, y el 1 de febrero, en Madrid, España. El 2 de marzo tocará en Ansbach, Alemania, y el 1 de junio, en Santa Rosa, California, tras lo cual tiene previsto tomar un tiempo para descansar y estar con su familia.

Por primera vez no tiene claro cuál será su siguiente paso, pero no duda en que ser padre de Mar, con su pareja, la youtuber Yuya, le aportará experiencias que lo lleven a crear algo distinto, como le enseñó su abuelo.

"Me entusiasma no tener un plan esta vez, se siente muy a gusto. Con 00:00 no había ninguna presión. Como llegó la pandemia, fue un álbum que hice sin calendario, sin reloj. Vamos a ver qué pasa en unos meses, se van a ir alineando y descubriendo las cosas.

"Hoy tengo otros motivos y otras formas de inspiración. En el caso familiar hay cosas que no había experimentado nunca. Todo era demasiado personal, ahora hay una extensión de tu persona que te hace descubrir muchas emociones nuevas de las que quizás nunca he hablado y tendré que hablar", dijo.