Si se supera límite de deuda en EU, Wall Street quiere prioridad

Nueva York.- El drama del límite de deuda de Washington tiene a Wall Street apostando a que Estados Unidos empleará una opción alternativa para garantizar que pueda cumplir con los pagos a sus prestamistas, incluso si el Congreso no aumenta el límite de endeudamiento de la nación antes de que Estados Unidos se quede sin efectivo.

Pero esa idea no probada tiene fallas significativas y ha sido descartada por la administración de Biden, lo que podría hacer no ser un baluarte contra el desastre como muchos inversionistas y políticos esperan.

Muchos en Wall Street creen que el Departamento del Tesoro, para evitar el incumplimiento de pago de la deuda estadounidense, "priorizaría" los pagos de sus bonos si ya no pudiera pedir prestados fondos para cubrir todos sus gastos. Esperan que los prestamistas de Estados Unidos, los tenedores de bonos que poseen la deuda del Tesoro de los Estados Unidos, sean los primeros en recibir intereses y otros pagos, incluso si eso significa retrasar otras obligaciones como los salarios del gobierno o los beneficios de jubilación.

Esas suposiciones tienen sus raíces en la historia. Los registros de 2011 y 2013, la última vez que Estados Unidos se acercó peligrosamente a una crisis de límite de deuda, sugirieron que los funcionarios del Tesoro habían sentado al menos algunas bases para pagar primero a los inversores, y que los responsables de la política en la Reserva Federal asumieron que tal enfoque era probable. Algunos republicanos en la Cámara y el Senado han descrito la priorización como una opción alternativa que podría hacer que no aumentar el límite de endeudamiento sea un desastre menor, argumentando que mientras se pague a los tenedores de bonos, Estados Unidos no experimentará un verdadero incumplimiento.

Pero la administración de Biden no está haciendo una planificación de priorización esta vez porque los funcionarios no creen que pueda evitar una crisis económica y no están seguros de si dicho plan es factible. La Casa Blanca no le ha pedido al Tesoro que se prepare para un escenario en el que le devuelva el dinero a los inversionistas primero, según varios funcionarios. Janet L. Yellen, la secretaria del Tesoro, ha dicho que tal enfoque no evitaría un "default" de la deuda a los ojos de los mercados.

“Todos los sistemas de tesorería se han creado para pagar todas nuestras facturas cuando vencen y a tiempo, y no para priorizar una forma de gasto sobre otra”, dijo Yellen a los periodistas a principios de este mes.

Quizás lo más preocupante es que, incluso si la Casa Blanca finalmente sucumbió a la presión de priorizar los pagos, los expertos de ambos partidos políticos que han estudiado la solución temporal dicen que podría no ser suficiente para evitar una catástrofe financiera.