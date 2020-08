Servicio Postal de EU no garantiza entregar todas las boletas para contar

Associated Press

Nueva York— El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, en inglés) reconoció recientemente que, ante el pronóstico de una amplia votación por correo en la elección de noviembre, no puede garantizar que todas las boletas sean entregadas a tiempo para ser contadas.

El USPS envió una carta a 46 estados y a Washington D.C. en la que admitía los problemas que representaba para la institución abordar el reto que probablemente se magnificará por la pandemia de Covid-19, según reportó The Washington Post.

La advertencia llega en un momento en que, además, el Servicio Postal enfrenta duras condiciones financieras. Los cortes de fondos ya han provocado que los envíos por correo se retrasen hasta una semana en algunos lugares.

Por otro lado, el embate político contra la institución también aflora. El Presidente Donald Trump reconoció ayer que estaba privando de dinero al USPS para dificultar el procesamiento de boletas por correo, que le preocupa que le puedan costar las elecciones.

En una entrevista en Fox Business Network, Trump señaló explícitamente dos disposiciones de financiación que los demócratas buscan en un paquete de ayuda que se ha estancado en el Capitolio.

Sin el dinero adicional, dijo, el Servicio Postal no tendrá los recursos para manejar una avalancha de boletas de votantes que buscan evitar los lugares de votación durante la pandemia de coronavirus.

"Si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero", le dijo Trump a la presentadora Maria Bartiromo. "Eso significa que no pueden tener votación universal por correo; simplemente no pueden hacerla".

Las declaraciones de Trump, incluida la falsa afirmación de que los demócratas buscan la votación universal por correo, se producen cuando busca una estrategia para obtener una ventaja en su enfrentamiento de noviembre contra Joe Biden.

El mandatario también ha acusado falsamente que la votación por correo podría resultar en un fraude.

Algunos estados anticipan que aumentará en 10 veces la cantidad de personas que recurrirán a votar por correo. El USPS advirtió a D.C. y a otros seis estados que los retrasos podrían afectar a un pequeño grupo de votantes.

Pero dio a otros 40 estados, incluyendo a los disputados Michigan, Pensilvania y Florida, advertencias más serias, diciendo que sus fechas límites para requerir, regresar y contar las boletas eran "incongruentes" con el servicio de correo.

"El Servicio Postal está pidiendo a los funcionarios electorales y a los votantes a considerar de forma realista cómo funciona el correo", dijo Martha Johnson, portavoz del UPS en un comunicado.

En respuesta, algunos estados modificaron sus fechas límite, forzando a los votantes a requerir y emitir sus boletas antes.