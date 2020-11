Seré un presidente para todos: Joe Biden

Agencias

Washington— Tras conocer las proyecciones que le aseguraban un triunfo en las elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden aseguró que gobernaría para todos los estadounidenses.

"Estados Unidos, me honra que me hayan elegido para dirigir a nuestra gran nación", escribió Biden en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no".

Según las proyecciones de AP, el exvicepresidente ganó la Casa Blanca con 284 votos electorales tras asegurarse el estado clave de Pensilvania.

Otras cadenas, como CNN, ABC y el diario de The New York Times, también dieron el triunfo a Biden, aunque con 273 votos, pues no habían declarado un ganador en Arizona.

"Mantendré la fe que has depositado en mí", agregó el virtual presidente electo.