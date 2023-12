Seré dictador sólo primer día para cerrar frontera.- Trump

Washington DC.- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump declinó un posible abuso de poder si regresa a la Casa Blanca, cuando el presentador de Fox News Channel Sean Hanity le pidió que respondiera a las crecientes críticas de los demócratas a sus mensajes.

"¿Promete usted hoy a Estados Unidos que bajo ninguna circunstancia utilizaría nunca su poder como represalia contra nadie?", preguntó Hannity a Trump en la entrevista grabada en Davenport, Iowa.

"Salvo por el primer día", respondió Trump. "Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar".

Después Trump repitió su afirmación. "Adoro a este tipo", dijo del presentador de Fox News.

"Dice, 'usted no va a ser un dictador, ¿no?' Yo le dije: 'no, no, no, salvo por el primer día. Cerraremos la frontera y perforaremos, perforaremos, perforaremos. Después de eso, no soy un dictador'".

El favorito de las primarias republicanas ha hablado sobre perseguir a sus rivales -a los que se refiere como "alimañas"- y prometido tomar represalias si gana un segundo mandato por unos procesos judiciales en su contra que, afima, tienen motivaciones políticas.

Trump mantiene su dominio de las primarias republicanas, y el Presidente Joe Biden ha ido incrementando sus propias advertencias, al afirmar que Trump está "decidido a destruir la democracia estadounidense".

En un momento previo de la entrevista, Hannity preguntó a Trump si tenía "de cualquier modo", "cualquier plan en absoluto, si es reelegido Presidente, de abusar del poder, de saltarse la ley para utilizar al Gobierno para perseguir a gente".

"¿Quiere decir como están haciendo ahora?", respondió Trump.

El mensaje de la campaña de Trump y sus amplios planes para un segundo mandato, que incluyen despedir a una parte importante de los burócratas federales y perseguir a sus rivales, han alarmado a los demócratas y se han convertido en un tema de campaña clave para Biden, que se prepara para una posible reedición del duelo contra Trump.

"Donald Trump nos ha dicho exactamente lo que hará si es reelegido, y esta noche dijo que será un dictador el primer día. Los estadounidenses deben creerle", dijo la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en un comunicado.

En una serie de actos de campaña el martes, Biden volvió a advertir que Trump y sus aliados pretenden "destruir" las instituciones democráticas y arremetió contra el favorito republicano, que intentó revocar los resultados de las elecciones de 2020 y enfrenta cargos penales por ello.