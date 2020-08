¿Será la elección 2020 el fin de la democracia en EU?

Thomas L. Friedman The New York Times

Estados Unidos— Este noviembre, por primera vez en nuestra historia, es posible que los Estados Unidos de América no puedan realizar elecciones libres y justas y, si el presidente Trump es derrotado por Joe Biden, tenga una transferencia de poder legítima y pacífica.

Porque si la mitad del país piensa que sus votos no fueron contados por completo debido al sabotaje deliberado del Servicio Postal de los Estados Unidos por parte de esta administración, y si el presidente hace creer a la otra mitad que cualquier voto por correo para Biden fue fraudulento, eso resultaría en una elección disputada —no en otro Bush contra Gore para que la Corte Suprema lo resuelva—, eso sería el fin de la democracia estadounidense como la conocemos. Tampoco es una hipérbole decir que podría sembrar las semillas de otra Guerra Civil.

La amenaza es real.

Entonces, personalmente, caminaré, iré en bicicleta, conduciré, montaré, correré, volaré, viajaré en autobús, tomaré un taxi, usaré Uber, Lyft, scooter, patineta o motocicleta, y usaré un protector facial, guantes, gafas, un traje de materiales peligrosos, un traje espacial o un traje de neopreno, pero llegaré a la mesa de votación de mi vecindario para ver que mi voto por Joe Biden y Kamala Harris sea emitido y contado el 3 de noviembre.

Y no es porque sea un liberal delirante. Es porque creo que Estados Unidos, en su esencia, sigue siendo un país de centro izquierda y centro derecha y es mejor gobernado por alguien que pueda reformar desde ambos lados y liderar desde allí. Creo que Biden es quien puede hacerlo mejor, y esa es en realidad la fuente de su atractivo para muchos estadounidenses.

Entiendo que, en medio de una pandemia, votar en persona de la forma en que pretendo hacerlo simplemente no es una opción para muchas personas por razones que no tienen nada que ver con Trump.

Para empezar, muchas personas jubiladas, que suelen formar parte de los colegios electorales, tienen miedo de ser voluntarios este año por miedo a contraer el coronavirus. Y muchas otras personas temen legítimamente que, si tienen que hacer filas más largas y abarrotadas en menos centros de votación, esto también podría aumentar su probabilidad de infección.

Además, no es culpa de Trump que el Servicio Postal no esté configurado para obtener una avalancha masiva de boletas enviadas por correo para que cada voto sea emitido y contado.

La culpa de Trump es que, en lugar de liderar, unir al Congreso y a todos los gobernadores para organizar una respuesta de emergencia a este desafío sin precedentes en nuestras elecciones nacionales, el presidente ha utilizado su púlpito de intimidación para tratar de persuadir al país de que cualquier voto por correo, excepto en los estados que podrían apoyarlo, como Florida, debe considerarse fraudulento, y ha buscado deliberadamente cortar los fondos necesarios para el Servicio Postal.

He cubierto a dictadores de repúblicas bananeras que fueron más sutiles que eso al intentar manipular sus elecciones o socavar los votos de su oponente.

Entonces, no me importa por quién vote. Pero no permita que esta elección sea robada por personas que intentan diseñarla deliberadamente para que no todos puedan votar, o para que no se cuenten todos los votos.