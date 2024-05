Ser compañero de fórmula de Trump: Defenderle y no robarle protagonismo

The New York Times | El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum (centro), posible aspirante a la vicepresidencia, asistió el martes en Manhattan al juicio penal contra Donald J. Trump. Vivek Ramaswamy, a la derecha, se ha barajado como opción, pero se considera menos probable. Crédito...Pool photo by Craig Ruttle

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum (centro), posible aspirante a la vicepresidencia, asistió el martes en Manhattan al juicio penal contra Donald J. Trump. Vivek Ramaswamy, a la derecha, se ha barajado como opción, pero se considera menos probable. Crédito...Pool photo by Craig Ruttle La caballería de aspirantes republicanos a la vicepresidencia y otros cargos del partido en el interior del tribunal para el juicio penal de Donald J. Trump era tan numerosa un día de esta semana que al principio el grupo tuvo problemas para acomodarse en las dos filas reservadas para los invitados del equipo de la defensa. Encajados en sus asientos, se enfrentaron de inmediato al testimonio que acusaba al líder de su partido -que trataba de inocular daños políticos a su campaña presidencial de 2016- de extender cheques para gastos legales falsos con el fin de ocultar pagos de dinero subrepticio a una estrella del porno. Ninguno de los conservadores presentes en la sala se inmutó ni enarcó una ceja, incluidos el gobernador Doug Burgum, de Dakota del Norte, y el representante Byron Donalds, de Florida, de quienes se dice que están siendo considerados para ser compañeros de fórmula de Trump. En cambio, su presencia estoica y protectora subrayó el mayor dilema político al que se enfrentan los ambiciosos republicanos que quieren que Trump los elija como vicepresidentes: cómo defenderlo ferozmente sin robarle su preciado protagonismo. El premio por descifrar el mejor enfoque podría ser un lugar cerca de la parte superior de cada boleta electoral en el país este otoño. "Siempre quiere asesinos que luchen por él", dijo Barry Bennett, un estratega republicano que asesoró a Trump en su primera campaña presidencial. "Pero también necesita a alguien con experiencia y habilidades que pueda ayudar a dar forma a su mensaje, masajearlo y hacerlo más fuerte". En otras palabras, el Sr. Trump podría estar buscando un hombre recto. En 2016, eligió al gobernador Mike Pence de Indiana para un papel similar. La presencia del Sr. Pence en el ticket ayudó a tranquilizar a los votantes evangélicos escépticos y a los republicanos del establishment en el Congreso. Luego sirvió obedientemente al Sr. Trump antes de negarse a ayudar a anular las elecciones de 2020, una postura moral que rompió su relación. Este año, la búsqueda del vicepresidente de Trump sigue en sus primeras etapas. Su equipo todavía está considerando, por ejemplo, cuánto peso dar a la capacidad de un contendiente para recaudar dinero frente a su ventaja política. Pero existe un consenso cada vez mayor en torno al ex presidente de que se inclina por opciones más experimentadas que puedan hacer campaña a favor de la candidatura sin parecer que se promocionan a sí mismas. Trump también ha elogiado en privado a la representante Elise Stefanik, de Nueva York, y al senador J.D. Vance, de Ohio, cercano al hijo de Trump, Donald Trump Jr, y considerado uno de los principales aspirantes a compañero de fórmula. El Sr. Vance asistió al juicio el lunes y pasó gran parte del día denunciando al principal testigo de la acusación, haciendo el tipo de ataques que el juez del caso ha prohibido al Sr. Trump lanzar. "Reconociendo que a veces es un poco solitario para sentarse allí, me ofrecí a entrar y tal vez sólo ser una cara amiga en la sala del tribunal", dijo el Sr. Vance más tarde en Fox News. El equipo de Trump también ha presionado recientemente a sus posibles compañeros de fórmula para que se sienten en entrevistas con medios de comunicación más allá de las cadenas conservadoras, como Fox News y Newsmax, para poner a prueba su rendimiento bajo un interrogatorio más duro, así como su atractivo para las audiencias más mayoritarias. Este artículo se basa en entrevistas con más de media docena de operativos republicanos que están familiarizados con las deliberaciones del Sr. Trump, todos los cuales insistieron en el anonimato para discutir las conversaciones privadas. Trump lleva mucho tiempo resintiéndose de que sus ayudantes y socios aprovechen su imagen de marca en beneficio propio. Pero ahora, en su tercera campaña presidencial, también tiene un apetito disminuido por cualquiera que pueda añadirse a la ya sustancial lista de problemas legales y políticos que compiten por su atención. Eso significa que algunos de los republicanos más publicitados que gozan de un estatus de celebridad dentro del movimiento conservador de Trump parecen estar desapareciendo de su radar como posibles compañeros de fórmula. En las últimas semanas, sus conversaciones informales sobre posibles candidatos a la vicepresidencia rara vez han mencionado a aspirantes como Kari Lake, que se presenta al Senado por Arizona; la representante Marjorie Taylor Greene, de Georgia; o Vivek Ramaswamy, el empresario que se presentó a las elecciones presidenciales este año. El senador J.D. Vance de Ohio, otra posibilidad para convertirse en compañero de fórmula del Sr. Trump, también asistió a su juicio esta semana. Crédito...Dave Sanders para The New York Times Para ilustrar este momento del Sr. Trump, consideremos las capitales de los dos estados de Dakota. Las aproximadamente 170 millas que separan Bismarck (Dakota del Norte) de Pierre (Dakota del Sur) representan una distancia relativamente corta para cualquiera que atraviese las Grandes Llanuras, pero los líderes republicanos de cada estado son mundos aparte en lo que respecta a las deliberaciones del ex presidente. En Dakota del Sur, la gobernadora Kristi Noem ha quedado fuera de combate después de que su gira literaria se descontrolara por una serie de extraños pasajes, el más sorprendente de los cuales detallaba cómo mató a tiros a su perro de granja de 14 meses, Cricket, en una gravera. Varios asesores de Trump la consideraban una candidata poco probable mucho antes de que pasara gran parte de las últimas semanas defendiendo su decisión de sacrificar personalmente a su puntero de pelo largo. Incluso el Sr. Trump había hablado en privado con algunos asociados sobre su renuencia a responder a cualquier pregunta sobre la gobernadora de Dakota del Sur y su juicio si ella estuviera en su candidatura. En privado, Trump ha expresado su asombro por el libro de Noem y ha dicho a sus asesores que preferiría no preocuparse de que otros republicanos maten a sus perros. Otras veces, ha hecho bromas no solicitadas, advirtiendo a sus amigos: "No mates a tu perro, hagas lo que hagas". Públicamente, Trump no ha querido descartar a nadie. Le intrigan las historias de redención y a menudo se deleita con las peticiones de perdón de antiguos oponentes y críticos. Pero la semana pasada, Trump prácticamente descartó la posibilidad de elegir a la ex gobernadora Nikki Haley, de Carolina del Sur, que era su última rival en las primarias presidenciales de este año. Y durante una entrevista radiofónica el martes, reconoció que las posibilidades de Noem habían disminuido. "Ella recibió un duro golpe", dijo el Sr. Trump, añadiendo que "la historia del perro, ya sabes, la gente oye eso y la gente de diferentes partes del país probablemente sienten un poco diferente - pero esa es una historia dura." En Dakota del Norte, la posición política de Burgum parece estar en alza. El perfil público del gobernador ha diferido considerablemente del de Noem. Un día después de que ella interrumpiera su gira literaria, Burgum habló sin interrupción durante 30 minutos sobre fondos residuales y posibles cosechas de maíz y judías al presentar su propuesta de presupuesto estatal a un puñado de personas en una lúgubre sala de conferencias. La retransmisión en directo del acto alcanzó los 132 espectadores. Durante su candidatura a las primarias presidenciales contra el Sr. Trump el año pasado, el Sr. Burgum fue pasado por alto por los votantes y los medios de comunicación por igual. Pero en los últimos meses se ha acercado al ex presidente. Se dice que Trump, que suele rodearse de ex empresarios ricos, está intrigado por Burgum, que vendió su empresa de software a Microsoft por 1.000 millones de dólares hace más de dos décadas. El Sr. Trump también ha dicho a sus asesores que el Sr. Burgum tiene el aspecto de "reparto central" de un vicepresidente, y ha elogiado los conocimientos del gobernador sobre cuestiones energéticas. El Sr. Burgum se ha convertido recientemente en un frecuente defensor del Sr. Trump en las noticias por cable, asistió a una recaudación de fondos en Mar-a-Lago la semana pasada y habló antes que el ex presidente en un mitin de campaña el sábado pasado en Nueva Jersey. Después de asistir al juicio del Sr. Trump el martes, el Sr. Burgum señaló la ventaja del presunto candidato republicano sobre el presidente Biden en las encuestas recientes como prueba de que el proceso penal en Nueva York tenía poco peso para los votantes. "La conclusión que se puede sacar de eso", dijo el Sr. Burgum sobre las encuestas, "es que el pueblo estadounidense ya ha absuelto a Donald Trump". El senador Rick Scott de Florida fuera del juicio del Sr. Trump en Manhattan.Credit...Joseph Frederick/Associated Press Las opciones de Trump para la vicepresidencia van mucho más allá de los dos gobernadores de Dakota, pero su elección puede verse más o menos como una entre las dos esquinas del partido que cada uno representa. "Necesita a alguien que, ante todo, no haga daño", dijo Ken Blackwell, ex secretario de Estado de Ohio que fue asesor del equipo de transición de Trump a la Casa Blanca tras las elecciones de 2016. "Pero también necesita a alguien que pueda ayudar a armar un equipo para golpear el suelo corriendo y avanzar en su agenda en Washington". El senador Rick Scott de Florida, un republicano que se presenta a la reelección este año y que ha flotado como una posibilidad vicepresidencial externa, inició la tendencia de cameos conservadores de alto perfil en la corte de Manhattan con una visita la semana pasada. El Sr. Scott dijo que había viajado a Nueva York a instancias de Susie Wiles, una de las principales asesoras de la campaña de Trump, que supervisó las exitosas carreras del Sr. Scott para gobernador en 2010 y 2014. "Cuando la gente está siendo perseguida, es cuando necesitan que aparezcas", dijo Scott en una entrevista. El Sr. Scott dijo que no había hablado con el Sr. Trump sobre posibles compañeros de fórmula, pero predijo que el ex presidente agregaría a alguien que pueda "ayudar a ejecutar su visión para arreglar el país." Preguntado sobre los republicanos que están tratando de ganar puntos con el Sr. Trump defendiéndolo en público, el Sr. Scott señaló lo que los conservadores ven como fallas fatales en el caso criminal: "Lo que todo el mundo debería estar haciendo es hablar de los hechos".