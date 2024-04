Sentencian a padres de tirador en escuela de Michigan

The New York Times | Jennifer Crumbley y su marido James en el tribunal durante su sentencia de este martes Associated Press | James Crumbley y Jennifer Crumbley con sus abogadas en corte, el 9 de abril, en Michigan

Nueva York.- Jennifer y James Crumbley, declarados culpables de homicidio involuntario por no impedir que su hijo adolescente matara a cuatro compañeros en el tiroteo escolar más mortífero de la historia de Michigan, fueron condenados este martes a penas de entre 10 y 15 años de prisión cada uno. Sus juicios con jurado terminaron con sendos veredictos de culpabilidad en febrero y marzo, lo que los convierte en los primeros padres del país condenados por las muertes causadas por su hijo en un tiroteo masivo. Los cargos de homicidio involuntario conllevan una pena en Michigan de hasta 15 años de prisión, y los fiscales pidieron en los memorandos de sentencia presentados al tribunal la semana pasada que los Crumbleys cumplieran al menos 10 años cada uno. Ambos han estado en la cárcel durante más de dos años a la espera de juicio y recibirán crédito por el tiempo cumplido. "No se espera que los padres sean adivinos", dijo la juez Cheryl Matthews, del Tribunal de Circuito del Condado de Oakland, en Pontiac, Michigan, antes de dictar la sentencia. "Pero estas condenas no tienen que ver con una mala crianza. Estas condenas confirman actos repetidos o falta de actos que podrían haber detenido un tren desbocado que se aproxima - ignorando repetidamente cosas que harían que una persona razonable sintiera que se le eriza el vello de la nuca." Antes de la vista, los fiscales dijeron que la Sra. Crumbley, de 46 años, pedía ser condenada a arresto domiciliario en la propiedad de su abogado defensor, en lugar de cumplir pena de prisión. Y el Sr. Crumbley, de 47 años, dijo que había sido condenado erróneamente y que su sentencia debía equivaler al tiempo que ya había cumplido en prisión, añadiendo que se sentía "absolutamente horrible" por lo ocurrido. Este martes, cada uno de ellos intervino en la vista antes de que el juez dictara sentencia. "Me presento hoy no para pedirles perdón, pues sé que puede estar fuera de mi alcance, sino para expresarles mis más sinceras disculpas por el dolor causado", dijo Crumbley ante el tribunal, dirigiéndose a los familiares de los estudiantes asesinados. El Sr. Crumbley también pidió disculpas. "No puedo expresar lo mucho que me hubiera gustado saber lo que le estaba pasando o lo que iba a ocurrir, porque sin duda habría hecho muchas cosas de otra manera", dijo. Los familiares de algunas de las víctimas también hablaron durante la vista, describiendo los abrumadores efectos que el tiroteo tuvo en sus vidas. "El efecto dominó de la inacción tanto de James como de Jennifer nos ha devastado a todos", dijo Jill Soave, madre de Justin Shilling, de 17 años, que murió en el tiroteo en el instituto de Oxford el 30 de noviembre de 2021. "Esta tragedia era completamente evitable. Si tan solo hubieran hecho algo, su señoría, cualquier cosa, para cambiar el curso de los acontecimientos el 30 de noviembre, entonces nuestros cuatro ángeles estarían aquí hoy." Juliana, cuya hija, Hana, de 14 años, resultó muerta, dijo que los Crumbley seguían sin asumir la responsabilidad de lo ocurrido. "Eligieron quedarse callados", dijo. "Eligieron ignorar las señales de advertencia. Y ahora, como hemos oído a través de todas las objeciones, siguen optando por culpar a todo el mundo menos a sí mismos." El hijo de los Crumbleys, Ethan, tenía 15 años cuando llevó a cabo el tiroteo en el que murieron Justin y Hana, así como Madisyn Baldwin, de 17 años, y Tate Myre, de 16 años. Otras siete personas resultaron heridas. Ethan Crumbley se declaró culpable de 24 cargos, entre ellos asesinato en primer grado, y fue condenado el año pasado a cadena perpetua sin libertad condicional. Aún puede apelar esa decisión. Sus padres también pueden apelar. En los juicios de ambos padres, los fiscales se centraron en parte en que no sacaron a su hijo del colegio después de que hiciera un dibujo violento la mañana del tiroteo. Incluía una petición de ayuda por escrito. También hicieron hincapié en el acceso de Ethan a una pistola que el Sr. Crumbley había comprado. Y dijeron que la Sra. Crumbley había pasado por alto señales de que su hijo tenía problemas mentales, añadiendo que lo había llevado a un campo de tiro pocos días antes del tiroteo. Los abogados defensores de ambos progenitores afirmaron que no podían prever la incalificable violencia que cometería su hijo. Sus juicios se convirtieron en un pararrayos de la cuestión de la responsabilidad parental en un momento de gran violencia con armas de fuego por parte de menores. En los últimos meses, padres de otros estados se han declarado culpables de conducta temeraria o negligencia después de que sus hijos hirieran o mataran a otras personas con armas de fuego. Pero los cargos de homicidio involuntario contra los Crumbley eran únicos, y los expertos legales dijeron que sus juicios podrían servir como libro de jugadas para otros fiscales que busquen responsabilizar a los padres en el futuro. Ekow Yankah, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, dijo que el efecto de la sentencia de este martes podría sentirse más allá del estado. "Esto va a sentar precedente, más obviamente en Michigan y su jurisdicción de origen, pero los fiscales de todo el país verán esto como una forma nueva y viable de responsabilidad", dijo el Sr. Yankah. "Creo que no debemos subestimar el poder precedente de este caso, aun reconociendo que los hechos fueron bastante extraordinarios". Para Matthew Schneider, exfiscal de los Estados Unidos en Michigan, lo que hace que este caso sea tan diferente de muchos otros es que la mayoría de las sentencias penales están relacionadas con las acciones de un acusado, en lugar de ser "sobre las inacciones, y cómo las inacciones de una persona resultan en una sentencia penal." La sentencia tiene "mucho que ver con dar un escarmiento a los acusados", dijo el Sr. Schneider. "Esto es un tiro en la proa a todos los padres, a todas las personas que tienen armas de fuego en su casa, para mantenerlas bajo llave, si pudieran estar en manos de las personas equivocadas".