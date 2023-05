Sentencian a otros dos por ataque al Capitolio

Washington.- Dos veteranos del Ejército que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en una formación de estilo militar con otros miembros de Oath Keepers fueron sentenciados ayer viernes a penas de prisión, un día después de que el fundador del grupo extremista de derecha recibiera un récord de 18 años tras las rejas en el ataque del 6 de enero de 2021.

El juez federal de distrito, Amit Mehta, condenó a Jessica Watkins, de Woodstock, Ohio, a ocho años y seis meses tras las rejas y condenó a Kenneth Harrelson, de Titusville, Florida, a cuatro años de prisión.

Un jurado federal absolvió a Watkins y Harrelson del cargo de conspiración sediciosa del que el fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue declarado culpable en noviembre. Pero los jurados condenaron a Watkins y Harrelson por otros cargos del 6 de enero, incluida la obstrucción de la certificación del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden.

El término de 18 años de Rhodes es la sentencia de prisión más larga que se ha dictado hasta ahora en los cientos de casos de disturbios en el Capitolio. Los cargos contra los líderes de Oath Keepers y otro grupo extremista, Proud Boys, se encuentran entre los más graves presentados en la investigación masiva del Departamento de Justicia sobre los disturbios.

Mehta estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia en que las acciones de Rhodes y los otros Oath Keepers podrían ser castigadas como “terrorismo”, aumentando la sentencia recomendada según las pautas federales.

Pero el juez finalmente le dio a Watkins y Harrelson mucho menos tiempo del que buscaban los fiscales. El Departamento de Justicia había solicitado 18 años para Watkins y 15 para Harrelson. Ellos marcharon hacia el Capitolio con otros miembros en formaciones de “pilas” mientras una multitud de partidarios de Trump se enfrentaba con agentes de policía superados en número. Harrelson fue el “líder del equipo de tierra” del grupo el 6 de enero. Watkins, que formó un grupo de milicias separado con sede en Ohio, reclutó a otros para unirse a Oath Keepers en Washington ese día.

Mehta dijo que, si bien Watkins no era una de las principales líderes, como Rhodes, era más que una simple “soldado de a pie”, y señaló que al menos otros tres acusados en el motín no habrían estado allí si ella no los hubiera reclutado para unirse.

“Tu papel ese día fue más agresivo, más agresivo, más decidido que quizás otros”, le dijo.

Watkins se disculpó entre lágrimas por sus acciones antes de que el juez dictara su sentencia. Condenó la violencia de los alborotadores que atacaron a la policía, pero admitió que su presencia en el Capitolio “probablemente inspiró a esas personas hasta cierto punto”. Se describió a sí misma como “simplemente otra idiota corriendo por el Capitolio” el 6 de enero.

“Y hoy vas a responsabilizar a este idiota”, le dijo al juez.

El juez dijo que la historia personal de Watkins de luchar durante años para aceptar su identidad como mujer transgénero hizo que le resultara especialmente difícil entender por qué mostró “falta de empatía por quienes sufrieron” el 6 de enero. Watkins testificó en el juicio sobre ocultar su identidad a sus padres durante una estricta educación cristiana y ausentarse sin permiso del ejército después de que un compañero soldado encontró evidencia de su contacto con un grupo de apoyo para personas transgénero.

Harrelson le dijo al juez que fue a Washington después de que otro Oath Keeper le ofreciera un “trabajo de seguridad”, pero dijo que nunca ha votado por un presidente en su vida y que no le importa la política. Algunos de los Guardianes del Juramento brindaron seguridad al aliado de Trump, Roger Stone, y a otras figuras de derecha en los eventos previos a los disturbios.

“He demolido totalmente mi vida”, dijo mientras rompía en llanto. “Soy responsable, y mis acciones tontas han causado un dolor inmenso a mi esposa y a nuestros hijos”.

Mehta expresó que no está de acuerdo con la representación que hace el gobierno de Harrelson como un “organizador de nivel medio” de los Oath Keepers. A diferencia de muchos otros miembros del grupo acusados del ataque, Harrelson no envió ningún mensaje “que alguien pudiera considerar extremista”, dijo el juez.

Pero el juez menifestó que le llamó la atención una imagen de Harrelson cacheando a un oficial de policía cuando salía del Capitolio.

Durante un juicio de casi dos meses en la corte federal de Washington, los abogados de Watkins y los otros Oath Keepers argumentaron que no había ningún plan para atacar el Capitolio. En el estrado de los testigos, Watkins le mencionó al jurado que nunca tuvo la intención de interferir con la certificación y no escuchó ninguna orden para que ella y otros Guardianes del Juramento ingresaran al edificio.

La evidencia que se mostró a los jurados mostró a Watkins después de los mensajes electorales de 2020 con personas que expresaron interés en unirse a su grupo de milicianos de Ohio sobre el entrenamiento “básico de estilo militar”. Le dijo a un recluta: “Te necesito luchando en forma” para la toma de posesión, que fue el 20 de enero de 2021.

El 6 de enero, Watkins y otros Guardianes del Juramento con cascos y otros equipos paramilitares fueron vistos abriéndose paso entre la multitud y subiendo las escaleras del Capitolio en formación de pilas de estilo militar. Ella se comunicó con otros during los disturbios en un canal llamado “Stop the Steal J6” en la aplicación de walkie-talkie Zello, declarando: “Estamos en el domo principal en este momento”.

Harrelson gritó “¡Traición!” —un epíteto dirigido a los miembros del Congreso— cuando ingresó al Capitolio el 6 de enero, dijo un fiscal.

Uno de sus otros coacusados, el líder del capítulo de Florida, Kelly Meggs, fue sentenciado el jueves a 12 años tras las rejas por conspiración sediciosa y otros cargos.

Rhodes, de 58 años, de Granbury, Texas, fue el primer acusado el 6 de enero condenado por conspiración sediciosa para recibir su castigo por lo que los fiscales dijeron que fue un complot de una semana para bloquear por la fuerza la transferencia del poder del ex presidente Donald Trump a Biden. Otros cuatro Guardianes del Juramento condenados por el cargo de sedición durante un segundo juicio en enero serán sentenciados la próxima semana.