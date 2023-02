Señala jurado que testigos mintieron en pesquisa contra Trump

Washington DC.- Un gran jurado especial que investigó los esfuerzos del expresidente Donald Trump y sus aliados para anular su derrota electoral en Georgia señaló que cree que algunos testigos cometieron perjurio y recomendó "acusaciones apropiadas".

Las partes del informe publicado este jueves por un tribunal, solo seis páginas en total, no profundizan en las conclusiones del gran jurado ni dicen si recomendaron acusaciones relacionadas con la interferencia electoral.

Pero los miembros del jurado dijeron que creían que al menos un testigo anónimo que testificó en la investigación pudo haber cometido perjurio y debería enfrentar una acusación.

El panel recomendó que el fiscal de distrito "busque las acusaciones apropiadas para tales delitos donde la evidencia sea convincente". Pero el informe no nombra a las personas que presuntamente mintieron.

La liberación parcial fue ordenada el lunes por el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Robert McBurney, quien supervisó al gran jurado especial.

Durante una audiencia el mes pasado, los fiscales lo instaron a no publicar el informe hasta que decidan los cargos, mientras que una coalición de organizaciones de medios, incluida The Associated Press, presionó para que todo el informe se hiciera público de inmediato.

También encontraron "que no hubo un fraude generalizado en las elecciones presidenciales de Georgia 2020 que pudiera resultar en la anulación de esas elecciones", rechazando los argumentos presentados por Trump y sus partidarios.

En el transcurso de aproximadamente siete meses, el gran jurado escuchó a 75 testigos, entre ellos aliados de Trump, incluido el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, y la senadora estadounidense Lindsey Graham de Carolina del Sur.

Altos funcionarios de Georgia, como el secretario de Estado Brad Raffensperger y el gobernador Brian Kemp, también comparecieron ante el panel.

Trump, quien se ha negado públicamente a aceptar que Joe Biden ganó las elecciones de noviembre de 2020, parece particularmente molesto por su derrota en Georgia y lo que vio como un fracaso de los funcionarios republicanos electos para luchar por él.

Georgia se inclinó hacia Biden por unos 12 mil votos, lo que lo convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar allí desde 1992.

Trump y sus aliados han hecho afirmaciones no probadas de fraude electoral generalizado y han reprendido repetidamente a Raffensperger y Kemp por no actuar para revertir su pérdida.

Los funcionarios estatales y federales, incluido el fiscal general de Trump, han dicho constantemente que las elecciones fueron seguras y que no hubo evidencia de un fraude significativo.

Con información de Associated Press y The New York Times.