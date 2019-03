Senadora de NY se une a la carrera presidencial

Washington— La senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, se unió formalmente a la carrera de la Casa Blanca de 2020 ayer domingo y anticipó la línea dura que tomará contra el presidente Donald Trump al anunciar un mitin frente a una de sus propiedades exclusivas de Manhattan.

Ella había pasado más de un mes viajando por todo el país para evaluar el apoyo para una carrera.

Su anuncio de que se uniría a los más de 12 candidatos que quieren desafiar a Trump llegó en un video de casi tres minutos producido por su campaña y lanzado temprano en la mañana. Ella dice que el himno nacional plantea esta pregunta: “¿Ganará el valiente?”.

“Bueno, no siempre lo ha hecho, y no lo ganó ahora”, dice ella. “Los valientes no enfrentan a las personas unas contra otras. No ponen dinero sobre vidas. No propagan el odio. No oscurecen la verdad. No construyen un muro. Eso es lo que hace el miedo”.

En el video, Gillibrand dice que el país necesita una líder que tome decisiones audaces y valientes y alguien que no tema al progreso. Por eso, dijo, se postula para presidenta. Dijo que su discurso de debut como candidato se presentará el próximo domingo frente al Trump International Hotel & Tower en Nueva York.

Gillibrand ha sido una de los críticas más contundentes de la administración Trump. Usar el telón de fondo de una de las propiedades de la marquesina de Trump es un claro desafío para el presidente.

Anunció su comité exploratorio en enero en una aparición en The Late Show con Stephen Colbert. Desde entonces, ha visitado varios estados para evaluar el apoyo político para una candidatura a la Casa Blanca.

La semana que viene planea hacer campaña en Michigan, Iowa y Nevada, antes de su inicio en Nueva York.

Gillibrand ha sido un defensor vocal de elegir a más mujeres para ocupar cargos públicos, así como de combatir la agresión sexual y la violencia en la política y el ejército.