Seis cosas que ebes saber sobre las 'sustancias químicas'

The New York Times | PFAS is everywhere, including drinking water. A researcher pouring a water sample.Credit...Joshua A. Bickel/Associated Press

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Casi la mitad del agua del grifo de Estados Unidos contiene PFAS, una clase de sustancias químicas relacionadas con graves problemas de salud. El miércoles, la Agencia de Protección del Medio Ambiente anunció que, por primera vez, los servicios públicos municipales tendrán que detectar y eliminar los PFAS del agua potable. Esto es lo que hay que saber. ¿Qué son los PFAS? En 1938, un joven químico que trabajaba para Dupont en el campo de los refrigerantes descubrió por casualidad un nuevo compuesto extraordinariamente resistente al agua y la grasa, hallazgo que daría lugar a la creación de la marca de utensilios de cocina antiadherentes Teflon. En la actualidad existen cerca de 15.000 sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, que se conocen con el acrónimo PFAS, según una base de datos de la EPA. El nexo común es que tienen un enlace especial de átomos de carbono y flúor, lo que las hace increíblemente fuertes y resistentes al calor, el agua, el aceite y la suciedad. Por ese motivo, los PFAS se utilizan en artículos cotidianos tan variados como las bolsas de palomitas para microondas, la ropa hidrófuga y las alfombras resistentes a las manchas. Los PFAS también se encuentran en la espuma contra incendios, los cosméticos, los champús, los juguetes e incluso el hilo dental. ¿Dónde están los PFAS? En todas partes, incluida el agua potable. La naturaleza indestructible que hace que los PFAS sean útiles en algunos productos también los convierte en nocivos para la salud humana. Estas sustancias químicas son prácticamente indestructibles y no se degradan por completo, por lo que se acumulan en el medio ambiente y en el cuerpo humano. Las sustancias químicas son tan ubicuas que pueden encontrarse en la sangre de casi todas las personas del país. Un estudio gubernamental reciente detectó sustancias químicas PFAS en casi la mitad del agua del grifo del país. Un estudio global de más de 45.000 muestras de agua de todo el mundo descubrió que alrededor del 31% de las muestras de aguas subterráneas analizadas que no estaban cerca de ninguna fuente evidente de contaminación presentaban niveles de PFAS considerados perjudiciales para la salud humana. ¿Qué efectos tienen los PFAS en el organismo? Según la E.P.A., la exposición a los PFAS puede causar daños en el hígado y el sistema inmunitario y también se ha relacionado con un bajo peso al nacer, defectos congénitos y retrasos en el desarrollo, así como con un mayor riesgo de padecer algunos cánceres de próstata, riñón y testículos. Nuevas investigaciones publicadas el año pasado encontraron vínculos entre la exposición a PFAS y un retraso en el inicio de la pubertad en las niñas, lo que conduce a una mayor incidencia de cáncer de mama, enfermedad renal y enfermedad tiroidea; una disminución de la densidad ósea en adolescentes, lo que potencialmente conduce a la osteoporosis; y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en las mujeres. ¿Por qué la E.P.A. no reguló antes los PFAS en el agua? Muchos defensores del medio ambiente sostienen que la contaminación por PFAS debería haberse abordado hace mucho tiempo. "Durante generaciones, las sustancias químicas PFAS se han deslizado fuera de todas las leyes medioambientales federales como un huevo frito fuera de una sartén de teflón", afirmó Ken Cook, presidente y cofundador del Grupo de Trabajo Medioambiental, un grupo de defensa sin ánimo de lucro. Los activistas culpan a las empresas químicas, que durante décadas ocultaron pruebas de los peligros de los PFAS, según las demandas y un estudio revisado por expertos, publicado en Annals of Global Health, de documentos de la industria anteriormente secretos. La nueva norma de la EPA obliga a las empresas de servicios públicos a reducir los PFAS en el agua potable a niveles próximos a cero. ¿Cómo puedo deshacerme de los PFAS? No es fácil. En los hogares, los filtros colocados en los grifos o en las jarras no suelen eliminar las sustancias PFAS. En estudios realizados por científicos de la Universidad de Duke y la Universidad Estatal de Carolina del Norte se ha demostrado que los sistemas de ósmosis inversa bajo el fregadero eliminan la mayoría de los PFAS, pero no todos. Los sistemas municipales de abastecimiento de agua pueden instalar una de varias tecnologías, incluida la filtración por carbono o un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa que puede reducir los niveles de las sustancias químicas. Ahora que se han establecido límites, ¿cuándo desaparecerán los PFAS del agua del grifo? Podrían pasar años. Según la norma, las redes de abastecimiento de agua tienen tres años para controlar y notificar sus niveles de PFAS. Después, si los niveles superan la nueva norma de la EPA, la empresa tendrá otros dos años para adquirir e instalar tecnología de filtración. Pero se espera que los grupos comerciales y los gobiernos locales presenten recursos legales contra la regulación, lo que podría retrasarla incluso antes de que un tribunal tome una decisión final. Y si el expresidente Donald J. Trump volviera a ocupar la Casa Blanca en noviembre, su administración también podría revocar o debilitar la norma. PUBLICIDAD