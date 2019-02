Seguirá el lunes deliberación sobre 'El Chapo'

Nueva York— La deliberación en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán se extenderá por una segunda semana, ya que el día de hoy acabó con más peticiones por parte del jurado, por lo que no hay veredicto.

Los miembros decidieron no juntarse mañana, día que normalmente tienen libre, por lo que continuarán trabajos el lunes.

A través de una nota enviada al juez Brian Cogan, el jurado solicitó una copia del testimonio del colombiano Juan Carlos Ramírez "Chupeta", en particular en torno a una serie de cargamentos de cocaína que apodó "Juanitas" y que se traficaron hacia Estados Unidos.

Hasta ahora, han pedido copias de distintos testimonios relacionados con los cargos de tráfico de drogas, conspiración para cometer asesinato y uso de armas de fuego en fomento a un crimen de droga.

Al cerrarse las deliberaciones de esta semana, Guzmán lució contento y abrazó a uno de sus abogados.

En la mañana, un hombre identificado como René Martínez entró a la sala de la Corte Federal de Brooklyn y se sentó en la fila reservada a los familiares d "El Chapo", donde se sienta su esposa Emma Coronel con sus amigas y abogadas.

Tras fingir que era familiar del sinaloense, el hombre fue retirado por los alguaciles y enviado a una sala secundaria, desde donde puede observarse el juicio.

No obstante, después que los alguaciles revisaron el nombre de individuo, descubrieron que está de forma ilegal en Estados Unidos y que tiene cargos por acoso, por lo que fue detenido y entregado a las autoridades migratorias.