Seguidores de Trump llevan sus creencias hasta en la camiseta

Richmond, Va— En el auditorio principal en donde esta semana se llevó a cabo un mitin conservador titulado “Recuperemos Virginia” en la capital del estado, los oradores promovieron las teorías de conspiración de la elección, advirtieron de una próxima guerra civil con los estados liberales y proclamaron que el presidente Biden debería ser arrestado por traición.

Sin embargo, en la parte de atrás del evento, un sombrío tenor dio paso a un tipo de oscuro tono festivo que usualmente había en los característicos mítines del expresidente Donald J. Trump ---- en donde había comida, bebidas y risas. Los sonidos de un picnic de partido de fútbol convergiendo con los reclamos políticos.

Como reportero de política de The New York Times, he estado en casi dos docenas de eventos de este tipo, incluyendo los mítines de Trump en el estadio, eventos más pequeños como éste o festivales improvisados como el “Trumpstock” para los súper fanáticos del ex presidente en el norte de Arizona.

En cada ocasión, me han recordado la manera en que esas ocasiones se ha sentido como un evento político.

Se trata del reflejo más notable sobre cómo los fanáticos más ardientes de Trump han adaptado su personalidad y quejas en la ropa.

Entre algunos asistentes, no es suficiente acudir al evento en nombre de Trump, su asistencias también requiere usar algo que muestre parte de sus cartas políticas --- como mofarse de sus contrincantes políticos, usar un lenguaje vulgar y adoptar abiertamente lo que no es correcto políticamente. En algunos eventos he visto a personas con camisetas que reflejan sus creencias políticas.

Robert Levy de 62 años de Nueva Jersey comentó: “Empezamos el negocio de las camisetas el verano pasado. Es fácil vender cosas anti-Biden, debido a las horrendas cosas que está haciendo. Tenemos que acudir a eventos como éste, porque si tratamos de venderlas en Facebook, nos sacan de allí porque no les gusta este mensaje. Tenemos que encontrar a nuestra gente que tiene nuestras creencias políticas”.

Lo que más se vende es una camiseta que dice “Propiedad Robada” con la foto de la Casa Blanca.